Cuestionario Proust: Mathilde Sobrino

Con varios proyectos musicales a cuestas, la artista comienza a desarrollar su propio proyecto en el que confluyen distintos ritmos y estilos como el hyperpop, el trap, el perreo y otros ritmos urbanos. Actualmente se encuentra presentando su álbum debut Vizio, en el que cuenta con varias colaboraciones como Maya León, Lytos, Yung Lian y Renee Mooi, y donde reflexiona sobre situaciones personales y cotidianas como las sustancias, la fiesta y hasta “entes misteriosos que acechan en las sombras”.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Mi valentía

¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Estar en paz y saber soltar





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

Mi adicción





¿Y el que más te desagrada de los demás?

El egoísmo





¿Tu gran miedo?

La muerte





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Estoy tranquila pero despierta





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mi talento

¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La amabilidad





¿La persona viva a la que más admiras?

Mi mamá y mi hermano





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Mi ex roomie





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“Ay si” y “la verdad es la verdad”





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando mi familia me pregunta cómo estoy





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La sensibilidad

¿Y la que más te gusta en una mujer?

La sororidad





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La música





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Hoy mismo





¿Qué talento te gustaría tener?

Corredora de bolsa





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Mi adicción





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Seguir haciendo música





¿Dónde te gustaría vivir?

En Los Ángeles





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi voz

¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Effy, de Skins





¿Tu pasatiempo favorito?

Pintar





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

No me gustaría reencarnar, pero si no tuviera de otra sería en un millonario





¿Cómo te gustaría morir?

En mis sueños





¿Tienes un lema?

La verdad es verdad.

