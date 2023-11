Rumbo al Corona Capital 2023: Busty and the Bass 

Busty and the Bass es una banda canadiense de electro-soul y hip-hop, conocida por su estilo musical único, que incorpora dos vocalistas, una sección de trompeta y una amplia gama de géneros musicales.

Provenientes de Montreal, Quebec, han destacado por realizar una fina mezcla de funk, soul y jazz que les ha ganado el respeto de figuras como el productor Neal Pogue, George Clinton y Macy Gray, además de que artistas como Pierre Kwenders y Cadence Weapon han encontrado en este colectivo una gran fuente de colaboración.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre medio ambiente

Este viernes, el combo lanza su tercer disco de estudio, Forever Never Cares, coincidiendo con su primera presentación en México este fin de semana, como parte del festival Corona Capital 2023, acerca de la cual nos habla el baterista de la banda, Julian Trivers.

Cultura [Exclusiva] UNKLE: Un nuevo clásico de la música





¿Cómo se sienten esta semana, antes de su llegada a México?

Genial. Es una semana realmente emocionante. Nos hemos estado preparando para esto desde hace un tiempo, además de que este fin de semana finalmente sale nuestro nuevo álbum. Estoy muy orgulloso de ello y contento de que podamos tocar estas canciones en vivo por primera vez, además de ir a un nuevo país para nosotros y tocar para una nueva audiencia, lo cual siempre es muy importante, ya que hemos estado haciendo esto desde hace unos 12 años… Así que este es un gran momento para nosotros.





¿Esperan algo del público mexicano en particular?

Espero que el espectáculo sea emocionante. He visto muchos videos de mis bandas favoritas tocando en México y siempre es muy atractivo que los fans parecen estar divirtiéndose mucho, así que espero que sea igual para nosotros… Ha sido un sueño venir y tocar a México y Sudamérica, por lo que ya queremos salir allí y sentir la vibra.





Me imagino que no es lo mismo tocar en un festival que ofrecer tu propio show. ¿Cuáles serían los pros y los contras de la primera opción?

Lo mejor es que va mucha gente al show, aunque probablemente muchos no sepan de nosotros o que sólo hayan escuchado, pero al mismo tiempo creo que estamos en una banda bastante atractiva, así que ojalá podamos involucrarlos para que se queden con nosotros. Siempre hemos prosperado en los festivales porque tenemos vientos y somos bastante ruidosos y dinámicos, como una verdadera banda en vivo. Quizá la peor parte sea que a veces no tenemos mucho tiempo para hacer la prueba de sonido, por lo que tenemos que comunicarnos con cada miembro muy rápido y a veces el sonido puede ser extraño o no podemos escucharnos a nosotros mismos, nada más.





¿Cómo definirías el show de la banda, en sólo tres palabras?

Emocionante, dinámico… Y único.





“Tomamos la decisión de que en nuestra próxima gira no usaremos botellas de plástico. Iremos a Los Ángeles, a la costa oeste de Vancouver, a Toronto y a Montreal, y en todos esos lugares diremos que no están permitidas las botellas de plástico”





¿Cuál es la canción que nunca podría faltar en un concierto suyo? ¿Podrías cantarnos una línea?

“Out of love”. Creo que esa es nuestra canción más importante en este momento y creo que mucha gente se identifica con ella, además de que suena genial en el disco, pero nosotros le damos aún más vida cuando estamos en el escenario.

“So step up and put me down, yeah, I’m not worried about it… If you are out then put me down... Perdón, soy el baterista, así que no hago esto a menudo, y no me sé bien la letra”





¿Cuál crees que es el mayor logro de la banda hasta el momento?

Creo que nuestro mayor logro es que hemos seguido haciendo esto juntos. Es decir, que hemos permanecido juntos, porque somos una banda numerosa, y eso a veces puede ser un gran problema. Algunas personas se han ido y otras se han unido, pero en el fondo sabemos que esto es realmente poderoso y significativo para nosotros. Así que tenemos que mantener esto unido y seguir explorando y haciendo la música que amamos.





“Nuestro mayor logro es que seguimos haciendo esto juntos, porque somos una banda numerosa, y eso a veces puede ser un gran problema, pero en el fondo sabemos que esto es realmente poderoso y significativo”

Cultura Ecos sesenteros en el festival Hipnosis 2023

Ahora estamos viviendo una emergencia debido al cambio climático y muchas personas y artistas están haciendo algo al respecto. ¿Ustedes están haciendo algo?

Sí, de hecho, tomamos la decisión consciente de que en nuestra próxima gira no usaremos botellas de plástico. Así que después de México iremos a Los Ángeles, a la costa oeste de Vancouver, a Toronto y a Montreal, y en todos esos lugares diremos que simplemente no estarán permitidas las botellas de plástico.

El tercer álbum de estudio del grupo, titulado Forever Never Cares continúa su singular experimentación con el soul, el funk, el jazz y la música bailable.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Se trata de una producción que suena a una época pasada y al mismo tiempo como algo completamente moderno, con dinámicas actuaciones, arreglos expansivos y una amplia gama de enfoques vocales.

"Este álbum es la culminación de más de diez años como banda. Todos los altibajos, los miembros que entran y salen. Pero también es una cristalización de lo que hemos intentado conseguir durante años", dice Christopher Vincent, miembro fundador que también se encargó de la ingeniería y mezcla del álbum.