SOY | Leonard Bernstein, la pasión de un clásico

Hace ya más de tres décadas que el compositor y director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein falleció. Sin embargo, su obra y su polémica figura siguen siendo objeto de recuerdo y de homenaje en buena parte del mundo, en pleno 2023.

Luego de que el año pasado su obra Mass se presentara en Roma, y de que a principios del presente se anunciara una nueva versión de su clásico West Side Story en Uruguay, también hace ya varios meses que se anunció la salida de una película titulada Maestro, en la que el actor Bradley Cooper personifica al artista, cuya bisexualidad le generó varios conflictos durante su matrimonio.

Ciencia Que siempre no, los opuestos no se atraen

De hecho, son las tensiones en el matrimonio de Bernstein las que ocupan el núcleo del relato sobre su vida en dicha producción cinematográfica, que esta semana entró en la competición por el León de Oro de Venecia.

De acuerdo con información de la agencia EFE, fue Jamie Bernstein, una de las tres hijas que el músico estadounidense tuvo con Felicia Montealegre, quien le dio el visto bueno al trabajo de Cooper como director, protagonista y coguionista, junto Josh Singer (Spotlight) del filme, que además empieza su carrera hacia los Oscar.

“Bradley no sólo decidió implicarnos a mí y a mis hermanos en todo el proceso, sino contar la historia de forma auténtica”, dijo Bernstein en una conferencia de prensa, donde dejó claro que Maestro no es un biopic, sino de “una historia de amor, el retrato de un matrimonio”.

La propia Jamie Bernstein -quien en el filme es interpretada por la actriz Maya Hawke- publicó en 2018 un libro de memorias sobre su vida familiar, asegurando que fue muy complicado para ella entender la sexualidad de su padre, que durante mucho tiempo le fue ocultada.

El amor los unió

“Fue un proceso duro y confuso, pero finalmente el amor y la conexión que había en nuestra familia fue capaz de mantenernos unidos en las situaciones más difíciles”, dijo la hija del artista.

También ha declarado que ver el “compromiso, la pasión, la energía y la necesidad de compartir el amor con todas las personas de su vida” que veía en Bradley Cooper le recordaba mucho a la personalidad de su propio padre y que eso le hizo pensar que él era la persona más adecuada para llevar a cabo este proyecto.

Los hijos de Bernstein se entendieron tanto con Cooper, que le cedieron la casa real de la familia en Connecticut, Nueva York, para filmar ahí algunas escenas de la cinta, que se estrenará a finales de año en Netflix.

La polémica por la nariz

Bradley Cooper no acudió a Venecia, debido a la huelga de actores en Hollywood pero según la prensa italiana, estuvo en el Palacio del Cine del Lido durante los días previos al arranque de la Mostra para hacer comprobaciones técnicas de cara a la proyección.

Quien sí asistió a la presentación oficial fue el responsable de maquillaje, Kazu Hiro, quien respondió a la polémica surgida en redes sociales hace unas semanas, cuando se difundió la primera imagen de Cooper caracterizado como Bernstein, con una nariz postiza.

“Lamento haber herido los sentimientos de algunas personas, pero nuestro único propósito era hacer un retrato lo más auténtico posible, teniendo en cuenta que el aspecto de Leonard era muy icónico y conocido por todo el mundo, queríamos respetar eso”, dijo.

De acuerdo con información de la agencia AFP, la familia del compositor judío defendió la decisión de Bradley Cooper de usar una prótesis nasal para encarnar al director de orquesta.

La razón del descontento es que supuestamente la idea de mostrar una prominente nariz falsa alimenta los estereotipos sobre los judíos. Sin embargo, los tres hijos del compositor defendieron al actor en la red social X.

"Resulta ser cierto que Leonard Bernstein tenía una linda y gran nariz", dijeron Jamie, Alexander y Nina Bernstein en un comunicado. "También estamos seguros de que nuestro padre no habría tenido problema con esto", añadieron.

Un clásico en toda forma

Leonard Bernstein fue conocido por haber dirigido la Orquesta Filarmónica de Nueva York y por composiciones como On the Waterfront (1954) y West Side Story (1957), pero también como divulgador de la música clásica a través de sus conciertos para jóvenes en la televisión entre 1958 y 1972.

Considerado uno de los directores de orquesta más importantes de su tiempo, Bernstein fue el primer director estadounidense en recibir reconocimiento internacional y acreedor de varios honores y reconocimientos, incluidos siete premios Emmy, dos Tony y 16 Grammy, incluido el Lifetime Achievement Award.

Además de música sinfónica y orquestal, compuso obras para ballet, cine y teatro, siendo su obra más conocida la del musical de Broadway West Side Story, que se sigue representando regularmente en todo el mundo y que ha sido adaptada a dos películas.

Las obras de Bernstein incluyen tres sinfonías: Serenata después del "Simposio" de Platón

(1954) y Salmos de Chichester (1965) y la partitura original de la película On the Waterfront (1954), además de obras de teatro que incluyen On the Town (1944), Ciudad maravillosa (1953), Cándido (1956) y Mass (1971).

También fue una figura crítica en el resurgimiento moderno de la música de Gustav Mahler, en cuya música estaba más apasionadamente interesado. Pianista experto, solía dirigir conciertos para piano desde el teclado.

Su lado humanitario también fue conocido, ya que trabajó en apoyo de los derechos civiles, protestó contra la guerra de Vietnam, abogó por el desarme nuclear, recaudó dinero para la investigación y la concientización sobre el VIH/SIDA y participó en múltiples iniciativas internacionales a favor de los derechos humanos y la paz mundial.

Moda El diseñador Karl Lagerfeld cumpliría 90 años

Artista bisexual

A lo largo de su vida, Bernstein tuvo aventuras tanto con mujeres como con hombres. Son conocidas las cartas en las que habló del tema con figuras como Aaron Copland, David Oppenheim y Adolph Green.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Después de estar casado con Felicia Montealegre, Bernstein se mudó al norte de California para vivir con Tom Cothran, un estudioso de la música que lo había ayudado en sus investigaciones, pero al año siguiente, cuando a Felicia le diagnosticaron cáncer de pulmón, volvió a vivir con ella y la cuidó hasta su muerte junio de 1978.

Posteriormente continuó teniendo relaciones con hombres hasta su muerte en octubre de 1990.