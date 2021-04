Más de 20 mujeres denuncian al mariscal Deshaun Watson por agresión sexual

Dos de las 22 mujeres que presentaron demandas contra el mariscal de campo de los Texans de Houston, Deshaun Watson, por presunta agresión sexual y conducta inapropiada, revelaron este martes su identidad en una conferencia de prensa.

Se trata de Ashley Solís, quien según el abogado Tony Buzbee, que la representa, fue la primera masajista en presentar una demanda contra Watson, y Lauren Baxley, quien le escribió una carta al jugador que fue leída por la abogada Cornelia Brandfield-Harvey.

Con la voz entrecortada, Solís acusó a Watson de haberla acosado y agredido sexualmente en su propia casa el 30 de marzo de 2020 mientras le realizaba masajes terapéuticos.

"Entré en la terapia de masajes para curar a la gente. Para sanar sus mentes y cuerpos. Para traer paz a sus almas. Deshaun Watson me ha robado eso. Me lo quitó, manchó una profesión de la que me enorgullezco enormemente".

"Sufro de ataques de pánico, ansiedad y depresión. Estoy en terapia como resultado de las acciones de Deshaun Watson. Espero que sepa cuánto dolor me ha infligido emocional y físicamente. Y espero que sepa cuánto dolor ha infligido a estas otras supervivientes".

Solís también fue categórica al negar que su demanda se tratase de conseguir dinero y dijo que lo hacía para que Watson no "agreda" a otra mujer.

En su carta dirigida a Watson, Baxley escribió: "Todos los límites, desde lo profesional y terapéutico hasta lo sexual y degradante, cruzaste o intentaste cruzar".

Baxley dijo que escribió la carta por recomendación de su terapeuta de trauma para "perdonarme por no hablar antes" y también "para que pueda saber sin excusa o justificación que me ha traído terror profundo e irreversible a mí y a otras mujeres".

"Inicialmente me presenté para ofrecer solidaridad a otras mujeres, pero me di cuenta de que también merezco justicia. Espero que el tribunal haga justicia y que te despojen tanto de tu poder como de tu capacidad de lastimar a más mujeres", escribió Baxley.

Buzbee dijo en la conferencia de prensa que Solís y al menos otra de sus clientes han brindado declaraciones a la policía.

Por su parte, el abogado de Watson, Rusty Hardin, quien tiene un hijo en un alto cargo dentro del Departamento de Policía de Houston informó también más tarde a través de un comunicado que él y Watson "cooperarán plenamente con las autoridades".

"Ahora conoceremos la identidad de al menos una acusadora. Cooperaremos plenamente con el Departamento de Policía de Houston", señaló Hardin.

En una carta el lunes a los poseedores de boletos de temporada de los Texans que el equipo envía regularmente en la primavera, la familia McNair, dueña del equipo, abordó el asunto legal de Watson y dijo que se toman esas acusaciones "muy en serio".

"Mientras esperamos la conclusión de estas investigaciones, expresamos nuestra firme postura contra cualquier forma de agresión sexual", se destaca en la carta.

"Nuestra familia y toda la organización de los Houston Texans están profundamente preocupados por cualquier forma de abuso y condenamos este tipo de comportamiento".