Super Bowl 2023: el increíble setlist de Rihanna en el show de medio tiempo

Rihanna encendió el escenario del show de medio tiempo del Super Bowl 2023 con un repertorio de 12 canciones, arriba de una plataforma y acompañada de decenas de bailarines inició el espectáculo con uno de sus clásicos: Bitch Better Have My Money.

Con luces y una espectacular coreografía siguió el show con Where Have You Been, la canción favorita de sus fans que aparece en el disco Talk That Talk, lanzado en 2011.

La cantante continúo con Only Girl (In The World) y después con We Found Love, canción que tiene a dueto con el DJ Calvin Harris y con la que fue merecedora de un Grammy por el mejor video musical.



Los fuegos artificiales no se hicieron esperar, tampoco Rude Boy y una de sus canciones más escuchadas en todo el mundo: Work, lanzada en 2016 en compañía de Drake.

Rihanna no dejó de sorprender al público, siguió con el espectáculo con una breve interpretación de Wild Thoughts, seguida de Pour It Out y también All The Lights.

El último bloque del show se caracterizó por los éxitos Run This Town, Umbrella y Diamonds, estas dos últimas suman casi tres mil millones de reproducciones en Youtube.