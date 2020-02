Arranca en México el primer torneo de League of Legends en América Latina

México será sede a partir de este sábado del primer torneo presencial de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA), gracias a un acuerdo de tres años de la desarrolladora del título, Riot Games, con TV Azteca.

La LLA será transmitida por los canales oficiales de League of Legends Latinoamérica en Youtube y Twitch, la televisora chilena ETC TV y en las plataforma digitales de TV Azteca.

"Había distintos patrocinadores que querían trabajar con nosotros en Latinoamérica y dentro de esas posibilidades surge la alianza con TV Azteca, que fue la mejor oportunidad que vislumbramos para el crecimiento de la escena de los eSports hacia el futuro", explicó a Efe Nicolás Yentzen, Esports Player Management de Riot para Latinoamérica.

En 2019 Riot fusionó la Copa Latinoamérica Sur y la Liga Latinoamérica Norte para crear la LLA. Su primera sede fue Chile, pero la empresa de videojuegos decidió mudar la operación de la Liga a México por el acuerdo con la televisora mexicana.

"Chile nos abrió muchas puertas, generó interés de muchos medios, aparecieron nuevos patrocinadores para los equipos, la Liga tuvo un mayor renombre", explicó.

Con una inversión de más de 2,5 millones de dólares, la LLA tendrá en 2020 el primer estadio exclusivo para los eSports en la región, la Arena Esports Stadium, en donde a partir de sábado ocho equipos disputarán el Apertura 2020 para ganar un pase al Mid-Season Invitational, el torneo internacional de media temporada de League of Legends (LoL).

Las escuadras que integran la LLA son la bicampeona Isurus, All Knights, Azules Esports, Furious Gaming, Infinity Esports, Xten Esports, Pixel Esports Club y Rainbow 7.

"LoL es un juego en el que participan 10 jugadores en un enfrentamiento 5 contra 5, en el cual cada equipo tiene como objetivo destruir la base rival (el nexo enemigo) utilizando a un personaje que es su avatar dentro del mapa. Estimula el trabajo, la comunicación en equipo y la estrategia", expuso Yentzen.

Para esta campaña, la LLA cambió de formato. La etapa 1, una fase de grupos con los ocho equipos, ahora será en formato todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Cada victoria dará un punto, y al final tres escuadras quedarán eliminadas.

La etapa 2 (cinco escuadras) será también un 'round robin', pero sólo con duelos de ida. En esta los ganadores sumarán dos unidades por cotejo que se sumarán a los conseguidas en la primera fase. Un equipo terminará eliminado.

En la tercera fase (playoffs) cuatro equipos buscarán la copa más prestigiada de League of Legends en el continente en 'brackets'. El equipo que más puntos haya sumado en la fase de grupos tendrá un pase directo a la final, el segundo, a la semifinal, mientras el tercero y el cuarto comenzarán desde los cuartos.

"Con este cambio de formato lo que logramos es que cada momento de la competencia sea emocionante y siempre se esté jugando algo importante. Las tres etapas tienen un 'punch' importante de entretenimiento", dijo Yentzen.

En la LLA existe el ascenso y el descenso, el cual se define al final del año. Los peores equipos del Apertura y el Clausura disputan un torneo de promoción/relegación contra los campeones de las Ligas Nacionales que Riot Games tiene en la región.

Azules, que depende del equipo de fútbol Universidad de Chile, fue la escuadra que ascendió para este año. Mientras que Pixel logró mantener su cupo al vencer al campeón de Colombia, Mad Lions.