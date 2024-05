Preocupa a la NASA basura espacial del planeta, podría ser mortal

La contaminación del planeta no sólo se da y genera consecuencias dentro de la Tierra, pues de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus sigla en inglés), la basura espacial acumulada en la atmósfera de la Tierra comienza a ser preocupante.

La NASA explica que la basura espacial que se ha acumulado a lo largo de los años, podría complicar o incluso impedir el acceso al espacio, situación que podría llegar a perjudicar todo tipo de operaciones espaciales e incluso poner en grave peligro a astronautas.

La basura que rodea a la Tierra se trata de millones de micrometeoroides naturales y desechos que han sido creados por el hombre, dichos desechos son resultado de restos de misiones anteriores.

Ciencia NASA revela imagen de nebulosa con forma de "ojo cósmico"

Uno de los problemas de la basura espacial es que suelen tener colisiones a una gran velocidad, lo que provoca explosiones que a su vez crean más y más escombros que incluso podrían llegar a tener el tamaño de un autobús.

¿Por qué es peligrosa la basura espacial?

La acumulación de la basura espacial ha llegado a tal punto que en la actualidad se trata de la mayor amenaza para las naves espaciales, satélites y para los astronautas. Pues la NASA explica que estos desechos orbitales pueden hundirlos o dañarlos.

Cabe mencionar que este ciclo que genera más y más basura espacial fue nombrado como El síndrome de Kessler, en honor a Donald Kessler, quien explicó que dicha escalada de generación de escombros tendría graves consecuencias para la exploración espacial.

Kessler demostró que una vez que la cantidad de escombros en una órbita particular alcanza una masa crítica, comienza la colisión en cascada incluso si no se lanzan más objetos a la órbita. Una vez que comienza la cascada de colisiones, el riesgo para los satélites y las naves espaciales aumenta hasta que la órbita ya no es utilizable.Explica la NASA



Al respecto, las NASA informó que han desarrollado un blindaje para proteger a las naves espaciales y salvaguardar a los astronautas de impactos hipotéticos impactos.

Esto se ha implementado como una medida de precaución para los astronautas, no obstante sólo se trata de un remedio y no de una solución.

Basura espacial. Foto: NASA

Ante tal situación, el "Plan Nacional de Implementación de Desechos Orbitales de EU" cuenta con tres métodos para reducir los riesgos que provocan la basura espacial:

Reducir la creación de nuevos desechos

Rastrear y caracterizar mejor los desechos

Encontrar formas de remediar los desechos existentes.

No obstante, la situación es delicada, pues de acuerdo con Kessler, se necesitarían entre 30 y 40 años para que la orbita ya no sea utilizable en caso de seguir acumulando basura espacial.