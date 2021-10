En la Huasteca Potosina avistan ave, aseguran en Quetzal

CIUDAD VALLES- Personas que se han dedicado a la investigación de aves en la Huasteca Potosina, aseguran que se han tenido avistamientos de una ave que dicen pobladores de la región, es un Quetzal, pero en realidad no hay un registro oficial de que se hayan tenido avistamientos en esta parte del Estado.

Incluso se ha mencionado que resulta importante lo del avistamiento de un Quetzal en alguna parte de la región, pero se menciona que lo que sí se ha visto, es una ave que puede ser un "primo del quetzal" o que se conoce como Trogón de collar (Trogon collaris), alguno de los tres similares en cuanto a parecido al Quetzal.

Esta ave de la cual se ha divulgado una fotografía, se observa que no tiene la cola larga, y las características superficiales, pero no es un Quetzal, en algunos puntos de la región se le conoce como “Pájaro Bandera” o “Coa”, y se ha llegado a señalar que es una ave exótica, quienes lo han visto dicen que es por los límites de San Luis Potosí con Hidalgo.

Algunas gentes que habitan en la zona rural del sur de la Huasteca, dicen que es parecido al quetzal, y si no es muy visto, es porque no lo han ubicado porque las áreas donde se encuentran es en la parte alta de la sierra, y se sabe que hay una especie parecida que conocen como “Coa”, que tienen la cola larga en particular y se reportan avistamientos por Tanquián de Escobedo, en los límites con Veracruz.

Quienes lo han avistado dicen que las autoridades deben cuidar esta ave, porque de no ser así, al rato van a andar cazándolo, lo cual sería injusto y como siempre se causarán daños a su hábitat natural.

También se sabe que en las colindancias de Ahuehueyo y Xiliapa o más arriba, en la Huasteca sur, se pueden ver, incluso hasta osos, jaguar, lobo y otras especies de fauna, pero es porque es una parte de la sierra a donde no ha llegado el hombre.