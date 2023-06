EU reveló pruebas suficientes, ovnis son reales y superiores a nosotros: investigador mexicano

Basilio Kot, investigador mexicano del tema ovni, después de revisar múltiples archivos sobre fenómenos anómalos sin identificar, entre ellos los reportes desclasificados del Gobierno de los Estados Unidos, concluye que existen elementos suficientes para afirmar que no estamos solos en el universo.

Durante muchos años, OVNI fue el término más popular con el cual se designó en español a las presuntas naves extraterrestres. La palabra corresponde a las iniciales “Objeto Volador No Identificado”, traducción de “Unidentified Flying Object (UFO, en inglés)”.

De UFO a UAP: la NASA explica el cambio

Lo que en los países hispanohablantes era conocido como OVNI, en los países de habla inglesa y en la literatura especializada en la materia, era designado con el término UFO.

Sin embargo, hoy en día el nombre más aceptado en el campo de la ciencia es el de “UAP”. El término tiene dos significados, por un lado “Unidentified Aerial Phenomena (Fenómenos Aéreos No Identificados)” y “Unidentified Anomalous Phenomena (Fenómenos Anormales No Identificados)".

El segundo término “Unidentified Anomalous Phenomena (Fenómenos Anormales No Identificados)”, por sus siglas UAP, es el más usado, porque abarca todos los escenarios posibles de aparición de un evento anormal, no se limita al campo aéreo.

En el 2021, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, en asociación con la Oficina del Secretario de Defensa, emitió un reporte preliminar sobre eventos de este tipo detectados en el periodo comprendido de 2004 a 2021. Esto como respuesta a la petición del Senado archivada bajo el expediente 116-223.

En la actualidad, las dependencias de gobierno de Estados Unidos muestran un notorio interés por descifrar qué son los avistamientos con inusuales características de vuelo detectados en la atmósfera. Muchos de ellos presenciados por miembros de las fuerzas aéreas, navales y militares del país norteamericano.

Es imposible afirmar que en este universo seamos los humanos los únicos seres con muestras de inteligencia | Reuters

El director de Misiones Científicas de la NASA, Thomas Zurbuchen, sostiene que parte del trabajo de la Agencia es explorar el universo desconocido. Para él, es crucial recopilar información sobre el tema, porque los datos son clave imprescindible de cualquier investigación científica.

No es el único que piensa de esa manera. En la zona conurbada de Tampico, Basilio Armando Kot se propone documentar, bajo un protocolo formal de investigación, los incidentes relacionados con UAP.

Para el catedrático, es necesario conocer el horario, la localización y la descripción minuciosa de los avistamientos para alcanzar dos objetivos principales. El primero, formular estadísticas. El segundo, desentrañar el conocimiento escondido en los fenómenos que, por ahora, escapan a nuestra comprensión.

“Nunca pensé que iba a vivir esta época que estoy viviendo”

En entrevista exclusiva a OEM, Kot hace un viaje en el tiempo y retrocede hasta finales de los años 60 en Tampico. Hasta el momento en que su madre, su abuela, su tía y una amiga de la familia contemplan un disco alargado presuntamente metálico de 30 metros de largo.

Dicho episodio moldeó la mente del expositor. Quien, a partir de los 11 años, motivado por su madre, comenzó leer acerca de ovnis (ahora UAP). El interés sobre el tema perdura hasta la actualidad porque, en sus palabras, “cuando crees en esto, ya no hay marcha atrás, el tiempo y la constancia de los informes no se puede ignorar”.

Las pesquisas a las cuales el conferencista hace referencia y presenta como evidencia son múltiples. De entre todas ellas se hace una selección ilustrativa más no limitativa presentada a continuación:

En 1950, se presume que 100 ovnis, de cerca de 30 metros de largo, sobrevolaron la región de Nuevo México por tres días. En 1979, se conjetura que Giancarlo Cecconi tomó 82 fotografías de un ovni en Trevisa, Italia. En 1981, un presunto ovni de plasma se posiciona sobre Ajusco y Tepoztlán.

En el 2004, pilotos estadounidenses de aviones de caza F18, comunican que tres naves sin identificar, en las cuales no se puede observar de manera clara ningún medio de sustentación o propulsión, los superan en velocidad. La grabación fue titulada “Fril, Gimbal y Gofast”.

En julio de 2010, un objeto sin identificar suspendió durante una hora las operaciones en el aeropuerto de Xiaoshan, China.

Basilio Kot ofreció una conferencia en El Sol de Tampico | Alejandro del Ángel

¿Qué significa esto para la humanidad?

Basilio Kot apunta que los gobiernos no comunican toda la información que conocen con respecto a la presencia de extraterrestres en el planeta, en tanto que la población prefiere no creer. Para él, la combinación de secretismo y escepticismo provoca recelo intelectual.

“Para abordar este tema es necesario un pensamiento abstracto y crítico, aunado a una perspectiva de trascendencia de la propia existencia”, dice Kot.

El conferencista agrega que las naves que se han contemplado en la atmósfera terrestre no respetan las leyes de la física y rebasan, de manera evidente y radical, las capacidades humanas conocidas.

Kot comenta que los artefactos UAP son capaces de acelerar de manera instantánea, alcanzan hipervelocidad, tienen baja observabilidad y operan bajo principios de antigravedad. Lo cual lo lleva a concluir que: “No sabemos quiénes tripulan las naves, si es alguna clase de inteligencia artificial, cíborg, entidades biológicas desconocidas o seres no materiales”.

“Quien quiera que sean son superiores a nosotros. Es obvio que les interesa la Tierra, pero no nos quieren dañar, de lo contrario, ya lo hubieran hecho”, declara Kot.

“Lo que me interesa –prosigue el expositor–, es el conocimiento detrás de su tecnología. Si tuviera algún tipo de contacto UAP, no me acercaría, existe el riesgo de comprometer mi salud. Lo que yo quiero es saber cómo logran vencer las leyes universales de la física conocidas por la humanidad”.

Pese a que agencias como la NASA han hecho avances increíbles, ninguna tecnología se compara con lo que logran los UAP | Reuters

¿Esto es real o no lo es?

El Diccionario del Español de México define la palabra “real” como “que existe de hecho; que tiene o ha tenido existencia objetiva, por oposición a la imaginaria o supuesta; que es verdadero o efectivo”.

Hasta el momento, el tema sobre Fenómenos Anormales No Identificados (UAP) se basa en premisas. Kot acepta que la causa tiene múltiples aliados en el campo de la ciencia, así como detractores. Por ejemplo, el famoso astrofísico y divulgador científico, Carl Sagan, era uno de sus partidarios. Garry Nolan, profesor de Stanford, declaró en 2023 que los extraterrestres ya están entre nosotros.

En el 2020, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estableció el Grupo de trabajo sobre fenómenos anormales sin identificar (UAPTF, por sus siglas en inglés). El objetivo, de acuerdo a la descripción oficial presentada, es detectar, analizar y catalogar los UAP, para arrojar luz sobre su naturaleza y origen.

En el año fiscal 2021 y 2022, el Senado estadounidense solicitó (y recibió) reportes preliminares sobre UAP a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés) y a la Oficina del Secretario de Defensa (SECDEF, por sus siglas en inglés).

Parte de la información divulgada en los archivos desclasificados versa sobre inteligencia geoespacial, inteligencia en comunicaciones, señales de inteligencia humana e inteligencia de medición.

Basilio Kot, investigador ovni, afirma que es un tema que requiere ser estudiado con seriedad y objetividad | Alejandro del Ángel

Varias de las principales fuentes de investigación y referencia de Basilio Kot provienen de los archivos del UAPTF, la ODNI y la SECDEF, respectivamente.

El gobierno norteamericano argumenta en que las medidas tomadas al respecto de los reportes UPA responden a la preocupación por la soberanía aérea. Cualquier clase de información sobre objetos voladores no identificados es estudiada con atención para medir el nivel de riesgo para la seguridad del país.

El documento presentado al Senado en el 2021, bajo el título “Revisión preliminar: Fenómenos Aéreos No Identificados”, señala que antes de llegar a cualquier conclusión se requiere de un riguroso análisis. Cabe la posibilidad que los eventos UAP sean el resultado de errores en los sensores o percepciones distorsionadas.

Sin embargo, Basilio Kot no duda de la existencia extraterrestre. Concluyó su presentación con una sentencia: “Ya no somos la especie dominante en este planeta. Los medios deben comunicar esta información con fuentes confiables y serias”.

¿Cuál es tu opinión respecto los ovnis? Los Fenómenos Anormales No Identificados (UAP) fácilmente se pueden convertir en una antinomia, cualquier deducción y aseveración puede desembocar en interrogantes socioculturales, científicas y filosóficas. ¿Estamos o no estamos solos en el universo infinito?

Publicado originalmente en El Sol de Tampico