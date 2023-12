¿Recuedas la serie Bones? Ella es Kathy Reichs, la antropóloga forense detrás del programa

Desde su estreno en 2005, Bones es una de las series que más ha marcado a la audiencia, pues incluso recibió diversas nominaciones y premios a lo largo de sus 12 temporadas, las cuales salieron a la luz gracias al trabajo de Kathy Reichs.

La serie relata en cada capítulo un caso investigado por el FBI de la mano de Seeley Boothl y la antropóloga forense Temperance Brennan, personaje principal que surgió de las obras de Reich

Actualmente ella tiene 75 años y aunque gran parte de su vida la dedicó a la antropología forense, desde 1997 su vida se centra en escribir novelas que fueron la inspiración para la serie protagonizada por Emily Deschanel y David Boreanaz.

Es así como Bones, lleva a la televisión casos reales del FBI con una adaptación de la vida de Kathy Reichs y de "Tempe" Brennan el personaje que originamente vio la luz en el libro "Déjà Dead", publicado en 1997.

"Cada episodio de Bones es una historia original. No están basadas en mis relatos. Yo aporto detalles técnicos, leo los guiones y a veces hago sugerencias. Se decidió no convertir los libros en capítulos. Tuvimos ofertas para hacer miniseries, pero cada entrega televisiva tiene principio y fin, por lo que no hay suficientes novelas para los argumentos que se necesitan", narró Kathy Reichs en entrevista con Muy Interesante.

Para poder escribir más de una docena de libros, varios de ellos convertidos en best sellers, Kathy Reichs usó su experiencia en la Zona Cero del ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas.

Según el sitio oficial de la antropóloga y novelista, Reichs es una de los 100 antropólogos forenses certificados por la Junta Estadounidense de Antropología Forense. Formó parte de la junta directiva y vicepresidenta de la Academia Estadounidense de Ciencias Forenses y de la Junta Estadounidense de Antropología Forense, y actualmente es miembro del Consejo Asesor de los Servicios de Policía Nacional de Canadá. Es profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Carolina del Norte-Charlotte.