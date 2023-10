¡Viva la vida! Abuelita de 104 años se lanza de un paracaídas para romper Récord Guinness

Una mujer de 104 años, llamada Dorothy Hoffner, demostró que la edad no es un impedimento para hacer cosas nuevas y ponerse retos.

El domingo pasado, la anciana decidió lanzarse de un paracaídas a más de 4 mil 100 metros de altura acompañada por un experto paracaidista de Skydrive Chicago, en Chicago, Illinois, EU; según lo mostrado por un reportero del Chicago Tribune en su cuenta de X.

Dorothy Hoffner hizo un recorrido de aproximadamente siete minutos desde el lanzamiento hasta el aterrizaje, en donde la esperaban amigos y prensa que presenció su hazaña.

🌎🏆WORLD RECORD🏆🌎 — Dorothy Hoffner became the oldest skydiver ever today.



"Age is just a number," the 104-year-old said after she jumped at Skydive Chicago Airport. Here’s her epic jump and free fall in slow-mo: pic.twitter.com/194NdxGzSU — Jake Sheridan (@JakeSheridan_) October 1, 2023

La mujer de más de un siglo de vida, pleneó su lanzamiento en paracaídas para convertirse en la persona más longeva en saltar desde una avioneta y romper el Récord Guinnes que en este momento pertenece a la sueca Linnéa Ingegärd Larsson, una paracaidista sueca que obtuvo el reconocimiento en mayo de 2022, a los 103 años, de acuerdo con el Guinness World Records.

La edad es sólo un número

Dorothy Hoffner quien llegó a Skidrive Chicago en su andadera y necesitó ayuda para subir las escaleras del avión desde donde saltaría, pero eso no la hizo dudar de su objetivo.

Dorothy Hoffner, 104, just became the oldest skydiver ever. Here’s the interview she gave right after she landed.



“Age is just a number.” pic.twitter.com/6QBwhUrsu9 — Jake Sheridan (@JakeSheridan_) October 1, 2023

Al aterrizar sobre la pista del aeropuerto de Chicago sus amigos la felicitaron y con aplausos reconocieron su valentía, "la edad es sólo un número", dijo Dorothy.

Cuando le preguntaron cómo fue la experiencia para al aventarse en caída libre de más de 4 mil metros de altura, Hoffner aseguró que todo fue maravilloso.

"Maravillos, fue maravilloso allí arriba. Todo fue encantador, maravilloso, no podría haber sido mejor", compartió la anciana estadounidense de 104 años.

Hasta el momento Guinness World Records no ha confirmado que Dorothy Hoffner es la nueva poseedora del Récord Guinnes.