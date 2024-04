Ningún país sale adelante dividido; trabajaré con gobiernos de todos los colores: Gálvez

Tarímbaro, Michoacán. Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, aseguró que ningún país en el mundo sale adelante dividido y con odio, como lo ha hecho Morena durante el sexenio de López Obrador, por lo que ella trabajará con los gobiernos de todos los partidos.

De vista en la tierra michoacana exportadora de migrantes a los Estados Unidos, ante familiares de migrantes y ex braceros, reiteró su compromiso con la comunidad migrante.

Ningún país sale adelante dividido, ni con odio. La única razón por la que quiero ser presidenta es por el amor que le tengo a las personas.Xóchitl Gálvez, candidata presidencial.

Además de asegurar que de llegar a la presidencial trabajará con los gobiernos de todos los partidos, la candidata firmó 15 puntos que forman parte de la nueva estrategia para los migrantes en el extranjero, a los que considera el estado 33.

¿Cuál es el estado 33, según Xóchitl Gálvez?

Para Xóchitl Gálvez, el estado 33 son los migrantes en el extranjero. Para el estado 33 propone 15 puntos, entre los cuales incluye a los Dreamers, quienes fueron expulsados por el gobierno de Estados Unidos y a quienes quitaron toda oportunidad de desarrollarse en el país.

Vamos a ganar no tengan duda, amigas y amigos del estado 33. Vamos a trabajar por ustedes sin importar dónde están. Xóchitl Gálvez, candidata presidencial.

Los 15 puntos que firmó la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México tienen la finalidad de crear política migratoria de Estado, con políticas públicas integrales y coordinadas con todas las dependencias de gobierno federal, así como la participación activa de los gobiernos estatales y gobiernos municipales.

Entre los 15 puntos también destacan:

Crear organismo de Estado para la movilidad humana

Mejor servicio consular

Atención a migrantes indígenas, con garantía del derecho a la interpretación en su lengua

Estrategia integral de seguridad que respete derechos humanos

No es justo que también los migrantes que cruzan por México mueran en una estación migratoria quemados. No podemos exigir que traten bien a nuestros migrantes si nosotros no tratamos a los migrantes que pasan.Xóchitl Gálvez.

Dentro de las políticas a favor de los migrantes también busca garantizar garantizar su derecho al voto. Así como la creación de un fondo solidario migrante que contemple el origen, tránsito y destino.

Xóchitl Gálvez firmando los 15 puntos a favor de los migrantes. Foto: Daniel Galeana / El Sol de México

Otros puntos que contempla son:

Crear apoyo binacional para empresas establecidas en México y Estados Unidos

Capacitar a los mexicanos residentes en el exterior

Programas enfocados en la prevención de salud física y mental de la comunidad mexicana migrante

Difusión de la cultura mexicana entre los hijos de migrantes que nacieron en Estados Unidos

Creación del día de la Identidad Nacional, en el que se reconocerán a todos los mexicanos indistintamente del lugar donde residen, como integrantes simbólicos del Estado 33

Y, por último, como presidenta, tendrá un diálogo permanente con el gobierno de Estados Unidos para promover estrategias que permitan la regularización de la población mexicana indocumentada. Ampliar las visas de trabajo y combatir las leyes y políticas discriminatorias xenofóbicas y antimigrantes.