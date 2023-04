SAT 2023: UNAM dará asesorías gratuitas para hacer tu declaración anual

Abril es el mes para presentar tu declaración anual. Si por alguna razón no la has realizado ya que no sabes cómo, o por qué contratar a un contador implica otro gasto, debes saber que la UNAM ofrecerá asesoría gratuita, aunque no seas parte de la comunidad.

Si quieres saber cómo recibir asesoría aquí te contamos lugar, horarios y ubicación para que te orienten.

La UNAM brindará est ayuda a través del Servicio de Asesoría Fiscal Gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración. En este proyecto, alumnos de contaduría asesorarán sin costo alguno a personas físicas que desean hacer su declaración aunque no sean parte de la comunidad universitaria.

“Este mes lo dedicamos a dicha obligación, ya sea que se perciben ingresos por salarios, honorarios, actividades empresariales o arrendamiento”, dijo el coordinador del área fiscal a nivel posgrado en la entidad académica, José Padilla Hernández.

Ubicación y horarios

Para recibir la asesoría deberás agendar una cita al número telefónico: 55-55-50-79-98, proporcionar nombre y correo electrónico.

Deberás acudir al segundo piso de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad, en Ciudad Universitaria. Si no tienes cita, puedes acudir al área con identificación oficial, Registro Federal de Contribuyentes y contraseña para acceder al portal del SAT.

El horario es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, y de las 16:00 a las 20:00 horas, todo el año, con excepción de los periodos vacacionales de la UNAM.

“Esta área es sólo para personas físicas. Aquí vamos más allá de la asesoría, de aconsejar, recomendar o sugerir, pues también apoyamos a los contribuyentes a elaborar sus facturas, a enviar sus declaraciones y a calcular impuestos”, agregó Padilla Hernández.

De acuerdo con la alumna Marisol Peña, asesora en el proyecto, algunos contribuyentes desconocen qué es la firma electrónica o cómo elaborar una factura.

“Aquí los orientamos. Es muy satisfactorio explicarles, brindarles un poco de conocimiento y verlos irse de aquí contentos y tranquilos”, señala.

“Es una labor loable que beneficia a muchos. Estamos encantados de recibir a la gente y de ayudarles a cumplir con sus obligaciones. La FCA forma parte de la UNAM y de aquí salen los mejores fiscalistas del país”, concluyó Padilla Hernández.