Disruptores | Getninjas: Es cosa de confianza

De Brasil a México no hay tanta distancia como se puede pensar, dice Eduardo LHotellier, fundador y CEO de la plataforma GetNinjas. El lenguaje y la cultura pueden ser distintas, pero sus problemas son muy similares: hay mucha informalidad, desempleo, e inseguridad.

Entonces, es de esperarse que la solución para todas estas carencias no sea muy distinta para ambos, según explica esta joven promesa del ambiente emprendedor carioca.

Sólo es cosa –dice– de perder el miedo y arrojarse a hacer algo al respecto, y con su empresa, Eduardo lo está logrando. GetNinjas es un marketplace donde se encuentran personas con la necesidad de contratar un servicio, y proveedores calificados para satisfacer esa demanda.

En la plataforma, el cliente puede encontrar los servicios de toda clase de profesionistas, como maestros, dj's, cocineros, electricistas, plomeros, meseros, entrenadores o carpinteros.

El modelo de GetNinjas es uno parecido al de una subasta. Un cliente publica el servicio que está buscando, por ejemplo un banquete. Basados en su ubicación, a todos los chefs de la zona o personas dedicadas al catering les llega una alerta sobre lo que se está pidiendo.

Los proveedores de servicio entran en contacto vía Whatsapp con el cliente y hacen una oferta inicial, la cual puede cambiar con base en los requerimientos o visitas técnicas. El cliente termina por elegir la que cree que más le conviene.

Una vez terminada la tarea, los proveedores son evaluados y se genera un historial de confianza y la calidad de su trabajo.

“Es muy difícil para los clientes encontrar a un proveedor de servicios confiable y también consume mucho tiempo. Tienes que llamar a dos, tres y encontrar a uno que pueda ir a tu casa el día que lo necesitas. Así que en GetNinjas es muy fácil, sólo en un par de minutos ves lo que quieres y tienes a un proveedor.

“Y para los proveedores de esos servicios es un buen negocio, porque muchos de ellos no tienen los clientes suficientes para completar sus semanas y aquí tienen clientes adicionales y pueden alcanzar sus metas”, dice Eduardo.

Uno de los elementos más interesantes de la empresa es su modelo de negocio. Éste no se basa en un sistema de comisión por trabajo realizado, sino que está apalancado en la venta de “monedas” que los proveedores de servicios le compran en paquete a GetNinjas.

Con esas monedas, los proveedores compran el acceso a la subasta que se hace en cada oferta de trabajo que los consumidores postean en la platafoma.

Esto tiene diversos efectos. Los clientes entran en contacto con verdaderos proveedores de servicios que están invirtiendo dinero para conseguir trabajo, y del otro lado de la tabla, los proveedores de servicios ganan una gran visibilidad a cambio de una inversión moderada.

Lo anterior también tiene un sentido empresarial. Con este modelo GetNinjas cobra menos por cada transacción que se logra a través de su plataforma, pero obtiene ingresos, aunque sean pequeños, por cada propuesta.

“Es un modelo que debes explicarle a los proveedores de servicios, sus beneficios, pero acaban haciendo mucho más dinero que bajo un modelo de comisiones y obtienen muchos más clientes. También pasa que para tener un sistema de comisiones necesitas tener cobro por tarjeta y en algunos países de Latinoamérica sólo 30 por ciento de la población tiene.

“En nuestro modelo podemos tener más clientes porque puedes ofrecer servicios complejos que necesitan visitas técnicas, entonces al final del día puedes ser un negocio más grande, (...) obtienes una tajada más pequeña por cada servicio pero tienes muchos más servicios”.

Según explica Eduardo, la plataforma ha encontrado el éxito gracias a las condiciones, muchas veces adversas, del mercado laboral de Brasil y México.

A diferencia de Estados Unidos o Europa, donde es común encontrar a empresas medianas de prestaciones de servicios con algunas decenas de empleados, los ecosistemas de Brasil y México están basados en la pequeña empresa o el profesionista independiente.

Muchas de estas pequeñas empresas, sin el expertise para anunciarse en internet, se han estado perdiendo del potencial que la tecnología les puede ofrecer para comercializarse.

Asimismo, la inseguridad que prevalece en ambas naciones hace del servicio de GetNinjas uno que hace mucho sentido. La plataforma se asegura que sean profesionistas certificados, que son quienes dicen ser y que saben hacer lo que dicen.

De esta manera, apalancada en la tecnología de las plataformas digitales, la empresa de Eduardo se da a la tarea de eliminar la incertidumbre de encontrar a la persona correcta para el trabajo correcto, pero también se encarga de generar un ciclo virtuoso del empleo entre las pequeñas empresas.

“México y Brasil son muy similares. Hoy México es lo que Brasil era hace tres años (en cuanto a tamaño para nosotros) y estamos creciendo por ambos lados del marketplace.

“El tipo de proveedores de servicios son muy similares: pequeños negocios con un par de empleados o individuos.

“Hace algunos años era una cuestión de suerte si como cliente alguien te daba un buen servicio o en cambio te causaba algún daño a ti y a tu familia.

“Hemos visto a clientes que necesitan arreglar algo en sus casas y lo posponen meses y años por los problemas que representa contratar a alguien. Con GetNinjas lo puedes hacer, eso genera más trabajo, más ingresos para los proveedores de servicios. Entonces, si tuviera que describir cuál es nuestro mayor impacto sería que elevamos el nivel de confianza en esta industria”.

JOSÉ CARIOCA

Antes de que iniciara GetNinjas, Eduardo –hoy de 34 años– había trabajado como analista financiero y pasante en las oficinas de firmas como McKinsey & Company, Bain & Company y Accenture, asentadas en Sao Paulo.

La idea le vino –dice– cuando intentó contratar a un pintor, experiencia que le dejó un mal sabor de boca.

“Lo intenté conseguir con los anuncios clasificados. Llamé a uno, dos, tres hasta que di con uno que no hizo un gran trabajo, pero no tenía con quien quejarme, no había nadie con quien hacerlo y al mismo tiempo vi el ascenso de varias plataformas de comercio electrónico.

“Habían personas vendiendo pañales, libros, ropa, zapatos, todo en línea. ¿Por qué la gente no está contratando servicios así?, ¿por qué la gente tiene que hacerlo mediante anuncios clasificados o preguntándole a amigos?, ¿por qué la experiencia que tienes con productos no puede ser similar a contratar un servicio? Entonces, en 2010 lancé un prototipo y en 2011 inicié la compañía”.

Con una ronda de inversión de 700 mil dólares, la empresa inició operaciones y desde su nacimiento a la fecha ha conseguido 12 millones de dólares en venture capital por parte de fondos como Monashees Capital, Kaszek Ventures y Tiger Global.

En Brasil tienen más de un millón de profesionales registrados ofreciendo 300 mil servicios al mes, generando 120 millones de dólares al año para los profesionales. De esta manera se ubica como el jugador brasileño más importante en este tipo de comercio electrónico de servicios y, de paso, coloca a Eduardo como una de las figuras más relevantes del emprendimiento tecnológico del cono sur.

“El mercado de los servicios en línea es enorme, es una enorme fuente de flujo y de clientes, y como con el comercio electrónico poco a poco la gente va a estar acostumbrada a tenerlo en línea.

“Para los inversionistas, dar apoyo a GetNinjas es apostar a que los servicios van a tener un impacto similar al que tuvo el ecommerce hace unos años. Somos el jugar dominante en Brasil y por mucho el más grande. Estamos tomando mucha tracción, entonces hace sentido para ellos invertir más dinero”.

PANCHO PISTOLAS

En noviembre GetNinjas cumple un año de su llegada a México, primer país al que llegó después de Brasil.

En ese tiempo, la plataforma suma en México a 10 mil proveedores de servicios registrados, 30 mil clientes solicitando servicios y eso generó 20 millones de pesos para los proveedores de servicios.

Según explica Eduardo, GetNinjas tardó cuatro años en llegar a esas cifras durante su etapa inicial en Brasil, lo que habla a montones del potencial que tienen aún sin explotar en México.

“Realmente México ha superado nuestras expectativas. Eso significa que hemos aprendido de nuestros errores en Brasil y pudimos aplicar en México de una forma mucho más inteligente, entonces estamos muy felices del desempeño.

“En estos años hemos ido desarrollando el producto y ahora que lo tenemos en Brasil fue mucho más fácil lanzarnos en México. Si no habíamos llegado antes era por un tema de recursos y enfoque de la empresa y pensamos que era mejor probarlo antes. Esperar ocho años para México nos dio el know how para hacerlo”.

Según explica Eduardo, la experiencia en México les servirá para iniciar la expansión a Centroamérica y Sudamérica, estrategia que acompañarán con una nueva ronda para recoger capitales del mercado y fortalecer sus canales de marketing y refinamiento de la plataforma.

“Los resultados que hemos tenido en el último año hablan por sí mismos. En un sólo año 20 millones de pesos en servicios es un gran impacto a la economía.

“Creo que el miedo está presente diario y debe de estarlo para que tengas el coraje de hacer algo para crear algo y crear un producto nuevo. Pero nunca voltee hacia atrás, cuando decidí iniciar la empresa estaba muy seguro de que era el modo en el que quería llevar mi carrera y estoy muy feliz del camino que tomé hace ocho años. El temor es algo que tuve en el pasado, es algo que tengo y que tendré en el futuro, pero es lo que te mueve a seguir trabajando duro todos los días”.