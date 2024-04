Empresas coreanas llevan la IA hasta la cocina

La IA es una tecnología que crea sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, de una manera más veloz y eficiente, a través del análisis de enormes bases de datos basadas en búsquedas y preferencias de los usuarios.

Así, la tecnología busca simplificar tareas como la creación de textos, la edición de fotos y videos, las compras, el ejercicio y también las tareas del hogar.

Por medio de la IA, las lavadoras sugieren a los usuarios un ciclo de lavado con base en la cantidad de ropa y el tipo de telas, lo que se traduce en ahorros de hasta 70 por ciento de agua y energía en comparación con un equipo tradicional, según contó a El Sol de México Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa de LG Electronics para el país.

“Esto ayuda a que en cada ciclo se ahorra agua y luz, es así como contribuimos a que no se generen más calentamiento global, ya que no se trata de no lavar ropa, sino de que se lave de forma inteligente para gastar menos luz y menos agua, y eso funciona con otros dispositivos”, refirió el directivo.

En el caso de los refrigeradores, Aguilar destacó que el ahorro energético puede ser mayor a 50 por ciento, ya que además integra tecnología Instaview, propia de la marca, la cual se trata de una pantalla en la puerta que, al tocarla dos veces, la hace transparente y permite ver el interior del equipo y así evita que se abra y se gaste energía.

Aguilar recuerda que hace ocho años, en el marco del Consumer Electronic Show (CES) en Las Vegas, LG se propuso integrar la IA en todos sus dispositivos, lo que ha logrado con su plataforma ThinQ, la cual permite que todos los equipos de la marca estén interconectados.





El chiste de la IA, como sucedió en su momento con los teléfonos celulares, es que también sea algo que no te des cuenta de que lo usas, pero que lo usas, y que no te des cuenta que te sirve, pero que te sirve, es decir, el chiste no es que seas un experto en esta tecnología, sino que sin darte cuenta esté solucionando problemas o te esté ayudando a resolver las cosas más rápido de lo que lo harías





Esto permite que el usuario, por ejemplo, pueda estar viendo su Smart TV y recibir en la pantalla una notificación de que la lavadora se apagó y su carga está lista, en caso de que esté viendo una serie o película mientras lava su ropa, o que en su teléfono, mediante una app, reciba un aviso si la puerta del refrigerador se quedó abierta.

En el caso de los lavavajillas, esta tecnología también permite reducir el consumo de agua y eficientar el trabajo y cuidado de los trastes, lo mismo que los aires acondicionados que, con base en el uso que le dan las personas en distintas épocas del año, regula la temperatura y el uso de energía.

Pero la empresa ya mira hacia el futuro en cuestión de los hogares inteligentes, prueba de ello fue el lanzamiento de un robot durante la pasada edición del CES, un nuevo agente de IA para el hogar que actúa como un asistente doméstico con soporte integral en la vida diaria de los clientes al conectar y administrar electrodomésticos y dispositivo.

Los electrodomésticos inteligentes podrán ser monitoreados a través de los dispositivos móviles / Pexels

El robot está equipado con una cámara, una bocina y una variedad de sensores de monitoreo del hogar, tiene la capacidad de recopilar datos en tiempo real del entorno doméstico para facilitar el control de los electrodomésticos y su pantalla frontal permite la proyección de expresiones faciales, interactuando y comunicándose activamente con los clientes.

Aguilar subrayó que la IA permite a los dispositivos del hogar adelantarse a los patrones de conducta y de peticiones de los usuarios para poder hacerles la vida más sencilla.

“Es finalmente un aliado, tanto en el tema de la transición energética y del consumo de menos energía y menos agua, sobre todo en estos tiempos de crisis”, destacó.

ANÁLISIS DE DATA

Uno de los pilares de la IA es el análisis de data e información que los mismos usuarios generan, con el fin de atender a sus requerimientos de forma inmediata o hacerles sugerencias con base en sus hábitos.

Esta información se recopila tanto del usuario dueño de un equipo como de miles de consumidores que comparten información en sistemas alojados en la nube.

Tal es el caso de Samsung, que en sus lavadoras conectadas utiliza esta información generada por miles de usuarios a nivel global para detectar tipos de telas con el fin de ofrecer la mejor opción en el ciclo de lavado. +

“Los equipos tienen conexión para poder identificar telas de otros usuarios y determinar cómo manejar el tema del ahorro del agua y de detergente, además de que va a ir aprendiendo de los hábitos, rutinas y usos que cada quien le da”, explicó Mauricio Aymes, director de la división Digital Appliances de Samsung México.

Sin embargo, el directivo enfatizó que Samsung garantiza todas las medidas de seguridad para que la información personal de cada usuarios permanezca privada y sólo se compartan los datos suficientes para hacer más eficiente el uso de las lavadoras.

“La lavadora va a ser tan inteligente que va a saber que, por ejemplo, todos los sábados metes una carga de ropa deportiva a las 7:00 de la mañana, por ejemplo, entonces te va a ayudar a que a esa hora ya va a estar casi prendida y lista para recibir la ropa y empezar el ciclo de lavado más óptimo”, refirió Aymes.

El directivo destacó que no es lo mismo meter un edredón o unas cobijas, a ropa como camisas o algo más delicado, porque son cargas que tienen distintos niveles de temperatura, diversas necesidades de detergente, diferentes ciclos de enjuague e, incluso, distintos ciclos de centrifugado, por ello es que el equipo guarda esta información, la compara y la procesa.

En el caso de los refrigeradores y otros electrodomésticos, como hornos, la IA ayuda al usuario en tareas como saber qué tipo de alimentos tiene guardados, en qué fecha los compró para que no se vayan a echar a perder, qué productos le hace falta comprar, para enviarle notificaciones y hasta para recomendar recetas para preparar con la comida que tiene disponible.

Estos equipos integran además la función Family Hub, que la marca define como “el corazón de la casa”, ya que gracias a su tecnología permite desde ver a través del smartphone el interior del refrigerador, para administrar mejor los alimentos, así como hacer listas de supermercado, compartir mensajes y fechas importantes, así como divertirse con música y contenidos. Tecnología Cómo aprovechar las herramientas de la Inteligencia Artificial

“Sabemos que la cocina se ha vuelto el lugar principal de convivencia para las personas. Uno pensaría que es el comedor, la recámara o la sala, pero hay estudios que demuestran que es la cocina donde se pasa la mayor parte del tiempo en familia, incluso metimos hasta streaming, porque ya hasta metimos Samsung TV Plus”, contó Aymes.

Con la conexión a la app de Samsung Food, la IA de la empresa recomienda los platillos que se pueden preparar con los productos que se tienen disponibles. Además, el refrigerador también permite ver los alimentos sin necesidad de abrir la puerta.

De este modo, la tecnología, subrayó Aymes, no sólo ayuda a tener un consumo menor de energía y agua, sino un menor desperdicio de comida.

El directivo dijo que la compañía busca que prácticamente todos sus electrodomésticos disponibles en el mercado mexicano integren IA para facilitar el día a día de sus usuarios.

Adelantó que en el caso de las aspiradoras, esta tecnología podrá detectar los tipos de suelos que hay en una casa, por ejemplo en la sala, las habitaciones, patios o baños, para limpiar cada uno de manera más eficiente con el intercambio de cepillos y potencias.

“Hoy la IA ya vive con nosotros. Se hizo muy mediático el tema desde el año pasado, pero ya se trata de un periodo histórico que más bien son de implementaciones mucho más aterrizadas en el usuario final, y somos nosotros los que estamos preparando todo este camino ya recorrido para que, en un par de años, sea nuestra convivencia final con esta tecnología y Samsung ya tenga el ecosistema resuelto para hacer la primera opción para el consumidor”, refirió.