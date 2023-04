Andrés García y la complicada relación con sus hijos, ¿qué se sabe de ellos?

La tarde de este martes murió a los 81 años el actor Andrés García, luego de algunos meses de complicaciones médicas, fue en recientes días que se supo que había pedido a sus hijos que lo acompañaran para poder tener una despedida en paz, esto luego de que por muchos años la relación que mantuvo con ellos siempre estuviera en el ojo de la polémica.

García tuvo tres hijos, dos de ellos fruto de su matrimonio con Sandra Vale y otra hija cuya madre es Fernanda Ampudia, incluso el propio actor reveló la existencia de una cuarta hija, de la cual no tenía conocimiento hasta hace unos años, por lo que si no los conocías aquí te hablamos un poco más de ellos y de cómo fue la relación que mantuvieron con uno de los galanes más icónicos del cine mexicano.

¿Quiénes son los hijos de Andrés García?

Andrés García Jr. es el hijo mayor del fallecido actor, nació el 1 de septiembre de 1968 fruto del matrimonio entre García García y Sandra Vale. Al igual que su padre y sus hermanos, se dedicó al mundo de la actuación, iniciando su carrera en melodramas, aunque tiempo después se retiró; debido a que su madre es de origen estadounidense, García Vale también migró a este país.

Durante su paso por Televisa participó en proyectos como “Como agua para chocolate”, “El día de los albañiles IV”, “El triángulo diabólico de las Bermudas”, “Perla”, “Cementerio del terror”, “Cazador de Demonios”, “Zona de silencio: Paralelo 27” y “El placer de la venganza”, entre otros, teniendo su última aparición en el programa “Íntimo en mi cocina con Las Estrellas” en 2014.

El segundo de sus hijos es Leonardo García, considerado como uno de los galanes de las telenovela y quien también es hijo de Sandra Vale. Nació en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1972, su trayectoria en el mundo artístico abarca el cine, telenovelas, e incluso programas de televisión manteniéndose vigente hasta la actualidad.

Dentro de sus proyectos más representativos se encuentran “Prisionera de amor”, “Lo que es el amor”, “Se busca un hombre”, “Lo que callamos las mujeres”, “Acapulco fashion”, “Al tú por tú”, “El día del compadre”, “Perros de presa”, "Dos hermanos buena onda”, “Una luz en la oscuridad”, “El de la camisa negra”, “El Taxista Caliente 3” y “Gol de Plata”, entre otros.

La última hija reconocida del actor fue Andrea García, quien nació el 8 de diciembre de 1975, fruto del matrimonio de Andrés García con Fernanda Ampudia y quien enfocó su carrera en la actuación, la conducción y el modelaje tras ingresar al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, además de posar para revistas como Maxim, H para Hombres, H Extremo y Playboy.

Su carrera la ha desarrollado entre México y Estados Unidos, donde ingresó en 2015 al al reality show Rica Famosa Latina de la cadena televisiva Estrella TV, en donde compartió créditos con Niurka Marcos, además de formar parte de proyectos como “En nombre del amor “, ”Al diablo con los guapos”, “Código postal”, “La usurpadora”, “Esmeralda” y “TV de Noche”, entre otros.

Fue durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante hace algunos años, que el propio Andrés García reconoció la existencia de una cuarta hija, de la que sólo afirmó que se llamaba Michelle, pero sin dar detalles de quien es su madre, la edad que tenía o la forma incluso en la que se había enterado de su existencia.

¿Cuáles fueron los principales problemas de Andrés García con sus hijos?

Fue el actor en diversos espacios quien reconoció de manera pública que no tenía una buena relación con ninguno de sus hijos, pues siempre los clasificó como “muy raros”, además de que incluso afirmaba que reaccionaban de una manera rara y no le informaban lo que hacían, por lo que no estaba claro con ellos por lo que no tenían una relación cercana.

Aunque en algún momento se llegó a comentar que el actor tenía un conflicto con la orientación sexual de su primogénito, pero tiempo después esto fue desmentido e incluso reconocieron que García era respetuoso de sus vidas; en lo que respecta a Andrea, la polémica fue más allá, pues en una publicación la también actriz acusó a su padre de abuso.

En defensa él respondió que estaba molesto con ella por haberse metido con gente de la “mafia negra”, al grado que la acusó de estar involucrada en prostitución, pese a que asegura que intentó aconsejarla; finalmente, en el caso de Leonardo, el detonante fue el ultimo matrimonio de Andrés, pues afirmó que Margarita López Portillo lo mantenía drogado para controlarlo, lo que hizo que padre e hijo se enfrascaran en una serie de dimes y diretes al grado de desconocer su relación familiar.

