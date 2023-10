Bruce Willis es incapaz de hablar y perdió la alegría de vivir, revela un amigo del actor

Entre los síntomas causados por la demencia frontotemporal, enfermedad que padece Bruce Willis, está la dificultad para usar y entender el lenguaje escrito y hablado, lo cual ya alcanzó al actor.

Glenn Gordon Caron, guionista y también uno de los amigos íntimos de Willis, reveló que, aunque se sabía que la enfermedad causaría cambios duros en el actor, es difícil ver cómo poco a poco va avanzando.

Principalmente, Bruce ya es incapaz de hablar, síntoma que es evidente cuando lo va a visitar cada mes desde que le diagnosticaron afasia y posteriormente demencia en marzo de 2023, contó para The New York Post.

"No siempre soy tan bueno, pero lo intento y hablo con él y su esposa y tengo una relación casual con sus tres hijos mayores. Me he esforzado mucho por permanecer en su vida", relató.

En una de esas visitas, el guionista dejó de ver en Bruces las ganas de realizar actividades que en otros tiempos lo caracterizaban, algo dentro de lo normal cuando dejas de tener control de tu cuerpo, pero la situación se tornó grave y triste.

"Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él ya casi no habla, solía ser un lector voraz y ahora no lee. Él amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se ha ido".

Willis se retiró en 2021 debido a la afasia, un trastorno del lenguaje. Después recibió un diagnóstico médico definitivo en febrero de 2022 y padece un tipo de demencia que ha empeorado su estado de salud, según informó su familia.