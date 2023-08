Víctimas de abuso sexual de Michael Jackson logran reabrir sus casos

Los últimos años de vida del “rey del pop”, Michael Jackson”, se vieron opacados por las acusaciones de abuso sexual contra varios niños que llegaron a los tribunales y que fueron parte de la destrucción de la carrera del cantante que era un ídolo para millones.

Aun cuando Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009, dos hombres que lo acusaron de haberlos violado cuando eran niños siguen buscando justicia y han dado un paso significativo al lograr que fueran reabiertos sus casos por una corte de apelaciones de California.

Según información de medios locales, tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California fallaron a favor de los demandantes, Wade Robson y James Safechuck, contra MJJ Productions Inc. y MJJ Ventures Inc., dos empresas de los que el "rey del pop" era el único accionista.

Robson y Safechuck aseguran que Jackson abusó sexualmente de ellos durante años y que los empleados de dichas empresas fueron cómplices de ello.

También señalan que dichas empresas tenían la responsabilidad de protegerlos y que no tomaron las medidas necesarias para hacerlo.

Esta es la segunda ocasión en que se reabre el caso y fue gracias a una nueva ley de California que amplió el alcance temporal de los casos de abusos sexuales, lo que permitió al tribunal retomarlo.

En abril de 2021, un juez había determinado que las empresas del cantante no tenían responsabilidad de proteger a los menores y que tampoco debían responder legalmente a estas denuncias, alegando que el propietario había fallecido en 2009.

Pero este viernes, el tribunal dictaminó que la corporación del cantante no estaba excusada de la responsabilidad de proteger a los niños por el hecho de que el autor del abuso fuera también el dueño de la empresa.

Rompieron el silencio en documental

Tanto Robson como Safechuck guardaron silencio durante años hasta que en 2019 sus testimonios salieron a la luz a través de la polémica serie documental de HBO "Leaving Neverland", que explora las acusaciones de abusos sexuales contra el cantante de Billie Jean y las supuestas tácticas que llevaba a cabo para ganarse a las familias y lograr el control de los pequeños.

Safechuck y Robson catalogan a Michael Jackson como un “maestro manipulador”, que les hacía creer que lo que hacían era “amor mutuo”, pero se transformaba cuando les advertía que si alguien se enteraba, ellos podían ir a la cárcel y sus vidas quedarían acabadas.

Por otro lado, Safechuck, de 45 años, conoció a Jackson a los 9 años mientras colaboraba en la grabación de una publicidad para Pepsi. Según su demanda,ek cantante mantenía contacto frecuente con él y lo agasajaba con regalos, antes de cometer abusos sexuales en su contra.

Su primer acercamiento de Safechuck con Jackson fue a los nueve años cuando pudo grabar un comercial para Pepsi, luego lo invitó a su rancho Neverland con su familia, donde primero lo llenó de regalos para luego emprender el abuso sexual.

En “Leaving Neverland”, James Safechuck acusó al cantante de haberlo violado en más de 100 ocasiones, entre los 10 y 14 años de edad.

Mientras Robson, que conoció al intérprete de Billie Jean cuando tenía cinco años y después participó con él en tres videos musicales, dijo que sufrió abuso sexual durante siete años.

Por medio de un comunicado, el abogado del patrimonio de Jackson, Jonathan Steinsapir, aseguró que seguían confiando en la inocencia del cantante y aseveró que los demandantes están motivados “únicamente por el dinero".

|| Con información de EFE ||