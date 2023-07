Con su bebé en brazos, Daniel Radcliffe se une a protestas por huelga de actores

Sin importar la fama y el dinero, muchos actores han respaldado públicamente a su sindicato en Estados Unidos (SAG-AFTRA) en la huelga que han emprendido para exigir mejores condiciones laborales a los productores de cine y televisión conglomerados en la AMPTP.

Así, desde la misma presidenta del sindicato, Fran Drescher, como los actores Mark Ruffalo, Susan Sarandon, entre otros, han salido a las calles con sus pancartas para dejar en claro que no darán marcha atrás en sus exigencias.

Este sábado, para respaldar a sus compañeros en Hollywood, el actor británico Daniel Radcliffe, quien dio vida a Harry Potter en la saga cinematográfica, se unió a las protestas en las calles de Nueva York.

Pero Radcliffe no lo hizo solo, estuvo acompañado de su pareja Erin Darke y de su bebé, quien apenas nació en abril pasado.

Foto: AFP

Mientras el actor de 34 años cargaba tiernamente a su bebé, cuidando que no se le viera su rostro, Eri sostenía la pancarta con la leyenda “SAG-AFTRA on strike”.

Daniel y Erin han sido muy herméticos sobre su vida personal, y más con el nacimiento de su hijo. Aunque en una entrevista con US TV Show Extra, la estrella de Harry Potter comentó que "han sido unos meses de locos" y han pasado a una "fase de menos gritos y ahora nos regala pequeñas sonrisas y risitas".

Sin embargo, afirmó que la paternidad es lo mejor que le pasado en su vida: "Me siento muy afortunado de poder pasar este tiempo con él, es increíble".

Así que siendo todo un bebé, ya acompañó a su papá Daniel Radcliffe a defender la profesión que lo complementa.

Foto: AFP

¿Qué otros actores han mostrado su apoyo a la huelga?

Desde que el SAG-AFTRA anunció, el 14 de julio, que se iba a huelga, los actores de renombre en Hollywood han apoyado las protestas, como Mark Ruffalo, quien invitó a sus colegas a priorizar las producciones independientes sobre las de los grandes estudios para lograr un mejor reparto de las ganancias de los proyectos audiovisuales y hacerles competencia.

Susan Sarandon también tomó por su parte las calles de Nueva York el primer día de huelga y desde ahí expresó su preocupación en torno al uso de la Inteligencia Artificial y la necesidad de crear un contrato que se adapte al nuevo modelo de mercado de las plataformas de streaming.

Kevin Bacon igualmente se ha presentado en distintos días a las manifestaciones, así como los actores Mandy Moore, Rachel McAdams, America Ferrera, Hilary Duff, Kyra Sedgwick o Paul Dano.

Mientras figuras como la estrella de Ted Lasso, Jason Sudeikis, y Jane Fonda se dejaron ver antes que otros compañeros para apoyar a los guionistas de la WGA, quienes también están en huelga por razones similares desde el pasado 2 de mayo.

Antes de que la huelga explotara, el 98% de los miembros del SAG-AFTRA había aprobado unirse al paro en caso de que la AMPTP no atendiera sus demandas y poco después miembros del sindicato enviaron una carta interna dirigida a los líderes del gremio pidiendo que no se conformaran con nada que no fuera “un acuerdo transformador”.

La carta tenía entre sus firmantes a Bacon, Ruffalo y estrellas como la 21 veces nominada y tres veces ganadora del Oscar, Meryl Streep, así como a Glenn Close o Jennifer Lawrence.

También resultó significativo que el elenco de la esperada película de Christopher Nolan, Oppenheimer, abandonara la alfombra roja de la promoción de la película en Londres el mismo día que el sindicato anunció la huelga.

Incluso Nolan aseguró a la BBC que no realizará más proyectos cinematográficos mientras dure el paro en Hollywood.

Aunque no se ha hecho presente en los movimientos de calle, Tom Cruise, figura de gran peso en la industria de Hollywood, utilizó su popularidad e influencia con la intención de terminar con la huelga que podría costar cerca de cuatro mil millones de dólares en pérdidas para la economía estadounidense.

Según reportó la prensa estadounidense, el actor y coproductor de Misión Imposible intentó ejercer presión en los estudios durante las negociaciones para que reconsideraran su postura acerca del uso de la IA en la gran pantalla, uno de los temas claves del conflicto.

La última vez que los actores se pusieron en huelga contra los estudios fue en 1980 por los beneficios de las cintas de video domésticas y la televisión de pago, y tuvo una duración de tres meses.

Aunque es difícil estimar la duración que tendrá el paro, algunos especialistas esperan que termine para septiembre, mientras que los más positivos creen que podría resolverse a finales de agosto y no afecte la 75 edición de los premios Emmy que se realizará el próximo 18 de septiembre.

|| Con información de EFE ||