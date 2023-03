Pedro Pascal le hace competencia a Chayanne, ¿por qué lo llaman el papá de América?

Pese a que Pedro Pascal ya tiene un largo recorrido como actor, su nombre se ha hecho mundialmente reconocido por su participación en la serie basada en el videojuego The Last Of Us.

Pero además de destacar por su talento actoral, las fans comenzaron una campaña de amor para el originario de Chile, al que consideran todo un galán, llamándolo el papá de América.

Como sucede con Chayanne, Pedro Pascal se convirtió en una figura atractiva tanto para jóvenes como para adultos y hasta le han dedicado páginas exclusivas para hablar de su belleza.

Otra de las razones de su apodo se debe a que en tres de sus proyectos (Juego de Tronos, The Mandalorian y The Last Of Us) su personaje se presenta como una figura paterna.

En el caso de su último papel como Joel en la serie de HBO, Pascal se ve obligado a convivir y proteger a una adolescente en un mundo casi extinto por la aparición de un hongo que infectó a millones de personas.

En esta misión, el actor demuestra todas sus habilidades de supervivencia, además de diferentes talentos como una afinidad del oído cuando se concentra, lo que ayuda cuando un “infectado” está por atacar.

Todo esto lo han convertido en símbolo de belleza que sorprendió hasta al propio actor, que sigue sin creerlo.

Es un galán, pero Pedro no se la cree

En algunas entrevistas, Pedro Pascal ha declarado no entender la emoción de los fanáticos por su físico, considerando que ya está muy viejo para causar tal furor.

“¿Pero qué le pasa a la gente que le gusta un viejo como yo? No entiendo. ¿Qué ha pasado culturalmente? Que se enfoquen en Harry Styles”, contó entre risas para Sensacine.

En otra plática con el mismo medio, se sometió al detector de mentiras y luego de preguntarle si se considera guapo contestó que no, lo cual resultó ser supuestamente una mentira.

Después confesó que a veces, cuando se siente triste, entra a las cuentas de Instagram dedicadas a su atractivo para levantarse el ánimo. Por lo visto, Pascal comienza a creer en que realmente es un galán.