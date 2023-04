Raymix afirma su identidad musical con su nuevo material

Luego de que sorpresivamente se hiciera famoso con el lanzamiento “Oye Mujer”, lanzado en 2015, el cual considera hasta hoy su más grande éxito, Raymix, entró a una nueva etapa musical con su álbum Mi otra mitad, con el que quiere, no sólo imprimir el sentido más puro del género de la electrocumbia, sino que desea dar a conocer quién es realmente.

“En este álbum lo que quiero mostrar es un poco de mi otra mitad, por eso el disco se entiende de dos maneras, tanto amorosamente como personal. Detrás de ese personaje que es Raymix existe Edmundo Gómez, que es el que le da vida y hace verdaderamente la creación.

“Quiero con esta producción ir modernizando poco a poco mi imagen, ya no habrá tantos elementos que me oculten, como la gorra y los lentes oscuros, seré más yo”, explica el músico e ingeniero aeronáutico, en entrevista con El Sol de México, a pesar de que asegura que seguirá utilizando la imagen Raymix.

Sobre este cambió, el representante de la electrocumbia dijo que después de hacer pública su orientación sexual ha decidido conducir su carrera desde la autenticidad.

“A final de cuentas, los artistas somos personas antes que figuras públicas, por lo que, como todos, tenemos nuestras propias características, nuestros gustos y orientaciones. Yo al inicio de mi carrera fui muy callado de muchas cosas que observé del mundo, sobre todo musical, que era muy nuevo para mí. Hoy ya no es así, si quiero contar algo lo hago, creo que para eso estoy aquí”.

El amor es omnidireccional

En este sentido, Edmundo Gómez destaca una canción de las 13 que componen este nuevo material, la cual se llama Imposible, que tiene un sentido festivo y amoroso, pero también más profundo y personal.

“Esta canción es importante para mí, porque, más que sólo una electrocumbia, es una crítica a la sociedad. En ella se habla de algo que yo mismo descubrí, que el amor no sólo va en una sola dirección, sino que es omnidireccional, algo que yo pensaba completamente imposible”.

Abierto a todas posibilidades, el cantante y compositor, cuenta que este disco presenta una amplia gama de géneros que se fusionan bien con el suyo, como son el pop, el rap y la bachata; así como varias colaboraciones con artistas que están “pegando duro”, entre ellos La Chiquis, María León, Grupo Quintana y la banda argentina Mi$HNRZ.

El álbum también muestra una caleidoscópica mezcla de temas, desde el complemento de la vida, la perdida de una posibilidad de amor, las ganas a viajar en el tiempo para recuperar una relación, y el deseo de dejarlo todo por un sentimiento, incluso abandonar el planeta y cruzar el universo.

El capricho de la música

Un poco recordando aquellos años en los que tocaba música con su padre en eventos como bodas y quince años, así como el método casero con el que realizó “Oye mujer”, Edmundo puntualiza que este disco es una producción, masterización y mezcla hechas completamente por él.

Ahora que tiene los medios para realizar mejores contenidos musicales, en condiciones muy distintas a cuando acondicionó su cuarto con colchones y equipos básicos de producción, a los que sumó sus conocimientos previos, Raymix dice que ya está mucho más curtido en el ambiente

“Pero la música es caprichosa, uno podrá tener un estudio de un millón de dólares y no sale nada o puedes grabar algo en la habitación de tu casa y resulta en una canción magistral. Yo siempre he pensado que sólo hay que seguir caminando y lo que va a suceder va a suceder, así lo dice la ley de Murphy”, comenta Raymix.

Ahondando aún más en la memoria, el artista recuerda aquel momento en que tuvo que escoger entre su profesión en aeronáutica, que lo llevó a trabajar en 2013, durante una pasantía en la NASA para la construcción de un satélite, o enfocarse en su naciente y efervescente carrera musical y aunque al principio no estaba seguro, ahora está “más que satisfecho con los resultados que ha logrado”, aunque reconoce que aún tiene un gran gusto por su otra profesión.

“Claro que cuando tienes estudiando tanto tiempo es algo que te marca de por vida, yo creo que el ingeniero que soy ya no se va a quitar, yo soy muy teórico y muy práctico. Pero me siento bien conmigo mismo, yo creo que eso es lo que hace único a Raymix, el hecho que detrás del artista se encuentra toda esa educación que me ha dado mi país y la experiencia en la NASA, que en definitiva marcó mi vida. Creo que todo eso contribuyó a que yo sea el artista que soy ahora”, finaliza.