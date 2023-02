¡Rihanna está embarazada! Representante confirma sospechas tras show del Super Bowl

El show de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl desató los rumores sobre un posible embarazo de la cantante, y más tarde un representante lo confirmó.

Luego del espectáculo en el State Farm Stadium durante el encuentro entre los Eagles de Philadelphia y los Chiefs de Kansas City, comenzaron las especulaciones sobre si el vientre abultado de Rihanna era por un nuevo embarazo y el rumor no tardó en confirmarse.

Un representante de la intérprete originaria de Barbados confirmó a The Hollywood Reporter que la cantante está en su segundo embarazo, luego de que en mayo de 2022 dio a luz a su primer bebé.

En una entrevista previa al espectáculo de medio tiempo, Rihanna sostuvo que su reciente maternidad fue uno de los factores por los que terminó decidiendo hacer la presentación en el Super Bowl.

"Me dije a mí misma, ¿estás segura? Tienes tres meses de haber dado a luz. ¿Debería estar tomando grandes decisiones como esta ahora? Podría arrepentirme", comentó.

Rihanna interpretó una docena de éxitos entre los que destacan “Bitch better have my money”, “Where have you been?”, “Only girl (In the world)”, “Umbrella”, “We found love”, “S&M”, “Rude boy”, “Diamonds”, entre otras.

Su espectáculo se llevó a cabo este domingo en el Estadio State Farm, en Glendale, Arizona durante el enfrentamiento entre Los Eagles, de Philadelphia y Los Chiefs, de Kansas City.

Su vestimenta fue oversize, en color rojo. Usó al final una capa roja. Su escenografía constó de un escenario horizontal y siete plataformas móviles en las que en diversas ocasiones cantó por los aires.

A través de redes sociales, los primeros comentarios de algunos internautas cuestionaban si realmente la artista próxima a cumplir 35 años de edad, el 20 de febrero, estaba embaraza; fue tendencia en Twitter por dicha noticia.