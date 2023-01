Todo lo que tengo es mi trabajo: Johnny Indovina reedita el libro sobre su trayectoria

El músico Johnny Indovina vive por el arte de hacer canciones, un oficio que ha ejercido desde hace aproximadamente 40 años. Hoy celebra ese legado a través de la reedición de su libro “My bag of secrets” (originalmente lanzado en 1997), en el cual recopila las letras de sus canciones, acompañadas de sus propias reflexiones sobre cada una de ellas.

“Este libro es para los fans de Human Drama (la banda que lidera desde hace 35 años), los que nos han seguido por toda nuestra carrera y nos han visto crecer, este libro es para esas personas, será importante para ellos”, señala en entrevista con El Sol de México.





“Veo mi libro y espero que cuando ya no esté en esta tierra, alguien lo abra y aprecie el trabajo que puse en estas canciones. Por esto me gustaría ser recordado, no tengo mucha familia, no tengo hijos, no tengo muchas cosas, todo lo que tengo es mi trabajo”, agregó. Esta obra cuenta con las canciones ilustradas a color, que abarcan desde sus inicios en los ochenta, hasta los sencillos de su más reciente material discográfico, “Blurred images”, lanzado en 2021.





Su proceso de escritura, el cual duró aproximadamente dos años, fluyó bastante bien, pues mientras lo realizaba se percató que todo su trabajo estaba tan presente como si lo hubiera escrito ayer. “No importa hace cuánto tiempo hice la canción, la recuerdo como si fuera ayer, ni siquiera traté de recordarlas, siguen conmigo y cerca de mí. Aunque las haya escrito hace veinte años”, dijo entre risas.





Human Drama ha destacado por su sonido con tintes de rock gótico, iniciaron su camino en Nueva Orleans, bajo el nombre The Models. Sus primeros sencillos fueron producidos por ellos mismos, y junto con algunos cortes plasmados en álbumes recopilatorios, escalaron pronto a la cima de la escena local.

Aquí presenta una reedición de su libro My bag of secrets, donde hace un recuento de su trayectoria / Cortsía: Johnny Indovina

En 1985 se trasladan a Los Ángeles, donde cambiaron su nombre, y comenzaron a tocar en el célebre club "Scream", escenario que también gestó a decenas de figuras del rock, incluyendo a Guns N' Roses y Jane's Addiction.





A lo largo de su carrera lanzaron más de 15 álbumes, como “The world inside”, “Hopes Prayers Dreams Heart Soul Mind Love Life Death”, “Blurred images”, “Cause and effect” y “Feel”, y a los cuales se le suma uno más que se lanzará en febrero, y lleva por título “Ten small fractures”.





Aún con todo este bagaje musical, reconoce que les ha costado trabajo destacar en la escena, y aún más por el auge de las plataformas de streaming, que en su opinión han dificultado la situación para los artistas independientes.

Por ello se siente muy satisfecho con el lanzamiento de este libro, pues gracias a que ahora, a diferencia de cuando lo presentó por primera vez en 1997, tiene la posibilidad de comercializarlo por internet, y hacerlo llegar a más fans.





“Es más fácil porque los libros no se venden como la música. No puedo vender 20 mil libros, me gustaría poder, pero no lo haré, pero ciertamente si alguien quiere mi libro, me pagan, y es así de simple. Si alguien quiere oír mis canciones, va a Spotify, y no compran nada, simplemente abren la aplicación y no me pagan nada”.





Al preguntarle hasta cuándo le gustaría permanecer en el oficio artístico, comenta que no es algo fácil de responder, pues nunca se puede estar cien por ciento seguro, pero planea continuar haciendo música hasta que tenga las posibilidades de realizar proyectos para la gente que ama a Human Drama.

“Sé que esto me impulsa, me da energía, me hace sentir como que mi lugar en la tierra es válido, que estoy aquí haciendo algo. No sé cuándo eso se detendrá, realmente no, no me gusta adivinar ni predecir. Lo veremos, estoy envejeciendo, estamos en el final de nuestra carrera, lo sabemos, toda la banda está consciente, pero con este álbum podemos entregarles otro material muy especial”, finalizó.





Johnny Indovina visitará México para presentar el libro, los próximos 25 y 29 de enero, a las 20:00 y 19:30 horas, respectivamente, en el Foro del Tejedor de la Ciudad de México.

