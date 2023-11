Tras 14 años y con 8 Grammy, Alanis Morissette vuelve a México con el CC23

El rock británico y anglosajón dominan el cartel del festival Corona Capital, que presentará en su primer día en el escenario Corona Cero a la cantautora canadiense Alanis Morissette, quien en los años 90 fue precursora de un movimiento de mujeres que dominaron la escena musical.

Si bien en la década de los noventas, su popularidad y fama crecieron de manera exponencial; siendo aún menor de edad, la originaria de Ottawa, ya había publicado dos álbumes de estudio, “Alanis”, en 1991 y “Now Is The Time”, al año siguiente.

Para 1994, su destino cambió cuando Madonna la apoyó llevándola a Maverick Récords, sello discográfico que le grabó su tercer disco “Jagged Little Pill”, el cual superó los 30 millones de copias vendidas a nivel mundial y ganó el Grammy en la categoría de Álbum del Año.

Desde ese momento, su éxito en la música fue arrollador. Morissette cuenta con ocho premios Grammy. Recibió el galardón más reciente en 2021 gracias a “Jagged Little Pill. El Musical”, concepto teatral inspirado en el álbum más vendido de Morissette y que cuenta la historia de una mujer de 40 años con tres hijos que tuvo un pasado sumamente exitoso en la música pero, al ser madre lo que menos escuchan en su casa es su voz o indicaciones.

La historia, aunque parece ser biográfica, no lo es, al menos así lo indicó la actriz y cantante a medios estadounidenses, pero eso sí, está inspirada en algunos pasajes de su vida.

“Ironic”, “Thank U”, “You Oughta Know”, “Hand In My Pocket” y “Head Over Feet” son algunos de sus éxitos, que los fans esperan escuchar en su próximo show. La guitarrista y también actriz se encuentra en su actual gira titulada “Triple Luna”, en la que está promocionando su décimo álbum, “The Storm Before The Calm”.

Ha tenido altas y bajas, en el amor también. Uno de los momentos más recordados fue cuando rompió su relación con el actor Ryan Reynolds. Ambos iniciaron un romance en 2002; para 2004 anunciaron su compromiso, pero tres años después llegó la inminente separación, lo que la llevó a caer en una gran depresión que concluyó en el tema “Torch”.

Actualmente, la artista de 49 años goza de estabilidad en el amor gracias a su matrimonio con el rapero Mario “Souleye” Treadway, con quien procreó tres hijos: Onyx Solace (13), Ever Imre (7), Winter Mercy (4).