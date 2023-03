La cruda historia detrás de Sin novedad en el frente, la Mejor Película Extranjera en los Oscar

Mejor Película Internacional, Mejor Fotografía, Diseño de Producción y Música fueron los cuatro premios que la cinta Sin Novedad en el Frente fue acreedora la noche del pasado domingo durante la gala 95 de los Premios Oscar.

La cinta dirigida por Edward Berger y protagonizada por Felix Kammerer y Daniel Brühl es la tercera adaptación que se realiza de la novela homónima alemana del escritor Erich Maria Remarque, la cual retrata los estragos de la Primera Guerra Mundial, desde la perspectiva de un joven soldado de 17 años.

El contexto histórico se ubica entre los años de 1914 y 1918. Aunque el libro se ha considerado como antibélico, fue el mismo autor quien lo clasificó como apolítico.

El filme aborda la vida de Paul Bäumer, un adolescente que, junto a otros tres chicos más se unen al Frente Occidental durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el entusiasmo del protagonista por representar a su país se ve obstaculizado por la oscura realidad que se vive en las trincheras.

La primera versión que se adaptó de la novela fue en 1930, bajo la dirección de Lewis Milestone, protagonizada por Lew Ayres y Walter Rogers. La película ganó dos premios Oscar, en las categorías de Mejor Cinta y Mejor Director; fue nominada también a Mejor Guion y Fotografía.

La segunda adaptación se estrenó en 1979, fue dirigida por Delbert Mann y protagonizada por Richard Thomas y Ernest Borgnine. Ésta se proyectó únicamente en televisión, mas no en la pantalla grande; ganó un Premio Emmy.

Sin Novedad en el Frente o All Quiet on the Western Front (su título original) también ganó siete premios BAFTA, en categorías como Mejor Guion, Película, Director, entre otros. Estuvo nominado a un Critic Choice Award y un Golden Globe.

El idioma de la cinta es alemán, a pesar de haber sigo grabada a color, su paleta visual transita entre los colores grises.

El final del proyecto de Berger es distinto al que se maneja en la novela original. Éste se encuentra disponible en Netflix.