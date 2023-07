La película Cocodrilos retrata la violencia hacia periodistas

Preocupado por los asesinatos a periodistas, así como las complicaciones que estos enfrentan día con día en su labor profesional, el cineasta J. Xavier Velasco plasmó en su ópera prima titulada Cocodrilos, la dura realidad que viven los reporteros y fotógrafos en Veracruz, situación que, incluso, se repite en otros estados de la República Mexicana.

“Ha habido muchas agresiones en Veracruz en contra de periodistas, así como asesinatos. En un sexenio fueron alrededor de 18 periodistas asesinados, lamentablemente estas agresiones han continuado, no sólo en Veracruz sino en todo el país, incluso globalmente ya se está volviendo algo constante y ahí se me ocurrió esta idea de escribir una ficción tomando en cuenta algunas inspiraciones de la vida”, afirmó el cineasta en entrevista.

Velasco es originario de Xalapa, Veracruz. Recuerda que en 2010 la violencia incrementó en su estado; secuestros y desaparecidos abarcaron los titulares de los medios de comunicación.

Inspirado por dicha problemática realizó el cortometraje Juan y la borrega, mismo que estuvo nominado al Ariel en 2012, en éste abordó la forma cómo la violencia impacta y transforma una sociedad.

“A partir de ese proyecto se me quedó un poco esta semilla sobre cómo convivimos con esta violencia que no debemos de normalizar.

“Un par de años más tarde, por ahí del 2012 asesinaron a una periodista llamada Regina Martínez, eso me impactó porque ella tenía base en Xalapa, poco después asesinaron al fotoperiodista Rubén Espinosa, y aunque yo no tenía una relación directa con ellos o con el periodismo, me impactó mucho porque sentí que era parte de una consecuencia de violencia”, comentó el director.

Cocodrilos cuenta la historia de Santiago “Santi” Ortiz, un joven fotoperiodista que se ve envuelto en una oscura trama después de la muerte de su amiga Amanda González. Tras el deceso, Santi inicia una peligrosa búsqueda para completar la investigación que dejó inconclusa su colega, con el fin de revelar una verdad tan aterradora que pondrá en peligro su propia vida.

“La ficción está construida a partir de esta circunstancia de violencia que han sufrido algunos reporteros que hacen periodismo de investigación y que buscan desentrañar ciertas verdades incómodas para grupos de poder”, comentó Velasco.

Hoze Meléndez, Teresa Sánchez, Arcelia Ramírez, Aída López, Carlos Aragón, Karem Momo, Mayra Sérbulo, Manuel Cruz y Manuel Domínguez integran el elenco de la historia, misma que fue filmada en escenarios del puerto de Veracruz.

“Mi forma de aproximarme al tema es con mucho respeto, empatía y más que nada cautela en el sentido de la investigación; verdaderamente ponerme a investigar. Sí leí bastantes artículos, libros, también de propios periodistas que relatan sus vivencias.

“La realidad supera a la ficción, la realidad tiene cosas terribles, tremendas y sí tuve un acercamiento con periodistas jóvenes veracruzanos que trabajan en reportajes de crimen o son fotoperiodistas, ellos me fueron asesorando, me platicaron algunos sucesos que han vivido, amenazas, todo eso”, aseguró Velasco.

La cinta cuenta con el apoyo de EFICINE. Es producida por Ernesto Martínez Arévalo y Jessica Villegas, con el trabajo de fotografía de Felipe Pérez.

Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de posproducción; en cuanto se finalice comenzará la ruta por festivales, el próximo año, tentativamente. Luego se estrenará en salas de cine comercial y cultural.