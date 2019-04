Luis Arrieta explora el límite de las emociones en el monólogo Tom Pain

Después de revisar a varios finalistas de los premios Pulitzer desde los años 30 a la actualidad, Luis Arrieta se encontró con Tom Pain (basado en nada), un texto del escritor estadounidense Will Eno, que cambiaría sus planes de “levantar” una obra teatral con varios actores.

“Este es el único monólogo en la historia que ha sido finalista del Pulitzer, lo leí, lo terminé y me dio una ansiedad y un miedo que dije, esto lo tengo que hacer, va a implicar un reto actoral físico, emotivo, entonces ahí empezó toda la labor” expresó Arrieta en conferencia de prensa.

La historia de Tom Pain, trata temas como la tristeza, el dolor y lo insoportable de las sensaciones y la duda humana. Bajo la dirección del dramaturgo y actor Adrián Vázquez, la obra ofrece al espectador “cuestionarnos el propósito de la vida, encontrar estas preguntas que nos hacemos en la intimidad, justo en los momentos en que son pertinentes hacérnoslas y pienso que Will Eno llega a rascar en esa llaga dolorosa que al mismo tiempo resulta luminosa” comentó el director.

Vázquez ha trabajado en diferentes obras de gran éxito, aunque tiene bien claro que el teatro “a veces funciona y a veces no”, considera importante seguir trabajando con honestidad sus proyectos, y en ese sentido Luis Arrieta es el actor ideal para llevar a cabo el papel, puesto que a su modo de ver, más allá de las herramientas y la técnica actoral, la obra “necesita un ser humano que intente desafiarse que apueste por encontrar un nuevo sentido a la expresión escénica y creo que tenemos al actor idóneo”.

El texto de Eno se encuentra cargado de una ironía que en momentos es agradable para el espectador pero también dolorosa para quien la vive (Tom Pain). Arrieta comenta que su personaje tiene miedo y en un acto más de ironía él como actor lo tiene también.

“Es la primera vez que sí siento mucho miedo de enfrentarme a este personaje de pasar por lo que él pasa porque es una obra que va a hablar sobre cuando perdemos la infancia, cuando nos rompen el corazón, cuando nos enfrentamos a la muerte de alguien querido, son temas que por más que un actor tenga técnica se afecta y te metes a temas oscuros, está siendo un proceso doloroso que al mismo tiempo es rico” afirma Arrieta.

Sin embargo Jimena Saltiel, directora general de Once Once Producciónes, asegura que no se trata de “un tragedión, la obra tiene unos matices muy interesantes donde pasa de la comedia a la introspección, este personaje está tratando de contarnos su vida y luego se hace bolas”.

Con una duración de 70 minutos, la obra promete ser “muy ágil y no le da tregua al espectador, lo hace estar constantemente cuestionándose y pensando hacia dónde va la historia mientras se le va revelando ante sus ojos, el personaje esta retándose en público para de alguna manera encontrar en el mismo público esta respuesta” comenta Vázquez.

Bajo la alianza de Once Once Producciónes, Los Güeros Films y Filmadora Nacional, en Tom Pain (basado en nada), se crea una convergencia de dos disciplinas artísticas como el cine y el teatro.

“Creo que estamos viviendo un momento increíble en el que todas estas fronteras se estan borrando en el que cine teatro, tele y demás. Yo tengo más una posición de aprendizaje que de aportar, tengo muchas ganas de participar más en teatro” mencionó Marco Polo Constandse productor de la Filmadora Nacional.