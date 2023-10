Muere Burt Young, actor que hizo a Paulie en Rocky, a los 83 años

Este miércoles falleció Burt Young, el actor estadounidense que interpretó el papel de Paulie en las seis películas de Rocky, trabajo que le valió un premio Oscar en 1976 a Mejor Actor de Reparto, así lo confirmó su hija Anne Morea Steingieser a The New York Times.

El actor también participó en cintas como Chinatown, de Roman Polanski y Once Upon a Time in America, del director Sergio Leone, donde compartió créditos con Robert de Niro y Elizabeth McGovern.

Del mismo modo, Young interpretó un camionero en Convoy de Sam Peckinpah, protagonizada por Kris Kristofferson, y al chófer y guardaespaldas del personaje de Rodney Dangerfield Back to School.

En la televisión, el actor participó además en una breve comedia de ocho episodios de NBC en 1987 que se llama Roomies, con el papel de un ex sargento de la Marina de 50 años que comparte habitación con un genio, interpretado por Corey Haim cuando van a la universidad.

Entre sus participaciones especiales, destacan las que hizo en Tales From the Crypt, Columbo, The Outer Limits, Russian Doll y Walker, Texas Ranger. También apareció en un episodio de 2001 de la serie Los Soprano como el padre de Bobby “Bacala” Baccalieri.

A lo largo de su carrera, el actor de 83 años estuvo en 160 producciones tanto en cine como en televisión desde 1969 hasta 2019, siendo Muñeca Rosa, una producción de Netlix, su último proyecto como actor.