Robert Pattinson y Suki Waterhouse ya son papás: los captan en paseo con su bebé

La cigüeña tocó a la puerta de Robert Pattinson y Suki Waterhouse, ambos famosos fueron captados con su pequeño bebé en las calles de Los Ángeles, California.

La mediática pareja no ha revelado cuándo fue exactamente el nacimiento de su hijo ni el sexo, pues siguen firmes en ser muy discretos con su vida privada, pero según una fotografía que fue dada a conocer por el Daily Mail este martes, podría tratarse de una niña por el tono rosa de su carreola.

El actor de 37 años y la cantante de 32, lucían muy relajados, vestidos con ropa deportiva, gafas y gorras.

Hasta el momento, Suki Waterhouse no ha publicado ninguna información en su cuenta de Instagram por el nacimiento de su primogénito, pero según el medio británico, la última vez que se le vio con su vientre de embarazo fue el 24 de febrero dando una caminata junto a Pattinson.

robert pattinson and suki waterhouse on a stroll with their baby this week is los angeles pic.twitter.com/HY7h6uNC6U — best of robert. (@filespattinson) March 26, 2024

El protagonista de Crepúsculo se mostró muy atento con su bebé al cargarla para entrar a la camioneta que los esperaba, la madre de Suki, también los acompañaba.

daddy robert!!!! pic.twitter.com/yxu4mnvKb2 — best of robert. (@filespattinson) March 26, 2024

Suki Waterhouse anunció su embarazo en México

La británica Suki Waterhouse formó parte del cartel del Festival Corona Capital en la edición del 2023, que se llevó a cabo en la CDMX.

Durante su show en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la intérprete de “Good Looking”, subió al escenario y bromeó con sus fans por intentar que su abultado vientre se disimulara con un vestido brillante.

"I thought I’d wear something sparkly to distract you from something else I’ve got going on... i’m not sure it’s working”



Suki Waterhouse announcing that she’s pregnant today at Corona Festival! 🤰🏼💕pic.twitter.com/MhZEkCJVgb — suki waterhouse archive (@bestsukiw) November 19, 2023

“Hoy llevo algo brillante porque pensé que podría distraerlos de otra cosa que está pasando”, dijo la cantante mientras señalaba su abdomen.