Amaia Montero es hopitalizada en cuidados intensivos tras una operación mal cuidada

La exvocalista de La Oreja de Van Goh, Amaia Montero fue internada en ciudados intensivos en un hospital de Madrid tras presentar algunas complicaciones después de una operación.

La cantante estuvo durante 10 días internada en el centro de salud Beata María Ana, según el medio español Espejo Público de la televisora Antena 3.

Según una fuente dentro del mismo sanatorio, Amaia tuvo una operación en la mano por una lesión y tras no seguir las indicaciones al pie de la letra para la recuperación, su estado de salud se vio comprometido.

Por el momento, Amaia Montero está fuera de la Unidad de Ciudaddos Intensivos (UCI), aunque sigue en observación médica.

Fans de Amaia Montero se han preocupado por la salud de la cantante

La intérprete de "Rosas" ha preocupado a sus fans por los constantes altibajos que ha tenido en su salud física y mental.

En octubre 2022, la cantante española publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en donde se le veía desmejorada que era acompañada por la frase "si la esperanza es lo último que muere, y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida".

Así fue como la estrella lucía en la publicación de su cuenta oficial. | Foto: Instagra @amaiamonterooficial

Con la fotografía se dio a conoer que Amaia Montero pasaba por una crisis depresiva y después se especuló que estuvo internada durante un mes para reponerse.

Para diciembre de 2022, Montero dio una declaración para la revista Socialité quién la cuestionó por su ausencia, sin embargo, la cantante dijo no estar preparada para hablar de lo que había sucedido.

"Saben cómo soy de reservada en mi ámbito personal y mucho más en algo así", expresó Montero.

La estrella de La Oreja de Van Goh también dijo que se sentía incómoda por cómo los medios trataron su crisis y dejó entrever que su familia fue afectada por la situación y agregó que estaba centrada en recuperarse arropada por sus seres queridos.

"Bastante heavy han sido los medios con mi familia", manifestó Amaia.