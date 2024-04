De Cardi B a Tiziano Ferro: los famosos que han hablado mal de México

Varios artistas se han metido en serios problemas con los fans mexicanos por criticas a la comida, a la cultura, a la música, incluso, al aspecto físico de los mexicanos.

Lamentablemente para algunos de ellos, México no los ha perdonado y sus carreras se han visto afectadas en nuestro país, a continuación te hacemos un breve listado de los famosos que han hablado mal de México.

Cardi B se ofende por que la confunden con una mexicana

La cantante Cardi B nuevamente desató una polémica en redes sociales al expresar que se siente “ofendida” cuando la gente le llama mexicana; pues, de acuerdo con la estadounidense, su cultura de origen no es la misma.

En un video que se ha vuelto viral en redes sociales, Cardi B aseguró que para ella es una ofensa ser llamada mexicana, ya que lo único que comparte con nuestro país es que comprende el mismo idioma.

🤩🇩🇴 La Cardi B dominicana explota durante un live 🔥 contra quienes la confunden como mexicana 🇲🇽 a raíz de las declaraciones de Megan Thee Stallion donde la llamó mexicana su. #viral #trend #tendencias #cardib #musica #podcast pic.twitter.com/PZ7uqH0I2L — TELEKINESIS OK (@telekinesisok) April 6, 2024

“Ustedes me llaman mexicano sucio, por supuesto que voy a defenderme cada vez que ustedes lo hacen”, dijo.

Belcalis Marlenis Almánzar, conocida como Cardi B, es una rapera que nació en el Bronx, condado de Nueva York. Sin embargo, tiene ascendencia latina gracias a que su madre es originaria de Trinidad y Tobago y su padre es de República Dominicana, por lo que habla español.

Yahritza y su Esencia se burlan de la comida mexicana

Los integrantes de la agrupación Yahritza y su Esencia, famosos por su estilo regional mexicano, fueron duramente criticados en redes sociales por expresar en una entrevista que hay varias cosas de México que no les gustan, entre ellas la comida.

Los hermanos Yahritza, Armando y Jairo son originarios de Yakima, ubicada en Washington, DC, y aunque son hijos de padres mexicanos, renegaron de la gastronomía de México.

♬ sonido original - Flaco SF🇸🇻 @flacosf Yaritza y su Esencia es Criticada por Dicho video hablando mal de Mexico #yaritzaysuesencia

"Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado, casi nada más como -chicken-, que no tenga chile, no me gusta nada de eso (...) también la soda aquí sabe diferente", dijo Jairo.

Por su parte, Yahritza indicó que aunque México le parece un país bonito, no le gusta despertar y escuchar el ruido de autos y patrullas, además se burló del famoso refresco en bolsita, muy popular en el país.

Tiziano Ferro llama bigotonas a la mexicanas

El intérprete italiano gozaba de una importante fama en México en los inicios del año 2004, sin embargo, una declaración sobre las mujeres mexicanas, lo convirtió en un artista despreciado en el país. "No es posible decir que las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo, con todo respeto, pues son bigotonas. Entiendo y lo siento pero incluso ellas mismas lo saben", dijo el cantautor para el programa italiano Che Tempo Fai, de la cadena RAI. @enydealba9 #tizianoferro #mexico #cancelado #burla #big #parati #foryou ♬ sonido original - Eny de Alba Aunque Ferro ofreció disculpas a sus fans mexicanos, nunca se le perdonó y su popularidad decayó.

Mónica Naranjo

La canatante española Mónica Naranjo también cayó de la gracia de los mexicanos cuando en una entrevista para Rolling Stone España en 2002 cuando criticó a la música y a los artirtas mexicanos.

La cantante de pop dijo que antes de ella en el país sólo se escuchaba música norteña y baladas de personas ancianas; y su aparición en el mercado fue un antes y un después, lo que fue tomado por su fans como una actitud muy egocentrista.

“El mercado mexicano cambió a raíz de mi aparición. Se trataba de un mercado poco pluralizado, en un país en el que imperaba la música norteña que vendía unos seis millones de copias al año, y en el que la mayoría de los artistas eran ya mayores y cantaban baladas edulcoradas.Y de repente aparece una niña de 19 años con el pelo bicolor y un corpiño con alerones cantando una canción a ritmo disco pop. Yo creo que llené un hueco, y eso se demuestra en la cantidad de imitadores que surgieron”, dijo Naranjo.