¡Está de regreso! Hulk revive en nueva entrega del cómic

El guionista británico Al Ewing resucita al superhéroe Hulk en una nueva entrega de cómics de este personaje de color verde, en la que se descubre que es "inmortal" a causa de su exposición accidental a los rayos gamma durante la detonación de una bomba experimental.





"Immortal Hulk", título de la serie que ya se está publicando en Estados Unidos, parte del momento en que, supuestamente, había muerto, pero resulta que es imposible debido a sus poderes, entre ellos una fuerza física descomunal.



OMG! Actriz de Blade Runner es buscada por la policía de NY ¡por robarse computadoras!





En declaraciones a Efe, el autor británico explica que Hulk es un ser sobrenatural de una manera científica, sus poderes no vienen de la fantasía, no es un vampiro o un hombre lobo, es una creación que parte de la ciencia ficción .



"Estamos creando una serie basada en elementos de terror", indica el guionista, que aún desconoce el formato en que se publicará en España, país que visita por primera vez para participar en las XXIII Jornadas Internacionales del Cómic Villa de Avilés (norte español).



En Estados Unidos, donde sus historietas aparecieron en 1962, se han publicado ya cinco nuevas entregas en formato de grapa, y el mes que viene está previsto que salga al mercado la sexta, aunque Ewing ya está trabajando en el número diez: "Así que vamos bastante por delante".



Este trabajo, que verá la luz también en Europa, está firmado por Al Ewing como guionista y Joe Bennett como dibujante.



Sobre la colaboración entre guionistas y dibujantes de cómic, el británico advierte de que se podría ver afectada por el "brexit" o ruptura británica con la Unión Europea (UE), al menos en lo que respecta a los autores europeos.



"Creo que el 'brexit' ha sido uno de los temas en los que el Gobierno británico ha demostrado más incompetencia a lo largo de los últimos años, no estoy nada de acuerdo con esta ruptura, y espero que no nos afecte", señaló.

Celebridades Celebra hoy el Día Internacional de Harry Potter, el mago que conquistó el mundo

OMG! Marvel y Disney dejarán de exhibir su catálogo para Netflix