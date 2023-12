Captan a Poncho De Nigris y Adal Ramones discutiendo en Monterrey: ¿qué pasó entre ellos?

Una acalorada discusión fue la que recientemente protagonizaron Adal Ramones y Poncho de Nigris a las afueras de un aeropuerto, bochornoso momento que llamó la atención debido a que ambos intercambiaron algunos aspavientos en más de una ocasión; el momento que fue captado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Y es que, desde hace varios años tanto el actor como el conductor han mantenido una mala relación, ya que de acuerdo al influencer, Ramones ha hablado mal de él en diferentes ocasiones, motivo por el cual mientras De Nigris estuvo en “La Casa de los Famosos” no perdió la oportunidad de despotricar en contra del exconductor de “Otro Rollo”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Discusión entre Poncho De Nigris y Adal Ramones

Fue por medio de la plataforma X donde se difundió el video en el que se aprecia a ambas celebridades hacerse de palabras, a las afueras del aeropuerto de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, sitio donde fueron grabados por varias personas que se encontraban ahí y que, de acuerdo a los primeros reportes, el enfrentamiento habría ocurrido la tarde de este martes 12 de diciembre.

De Nigris encontró a Ramones desde antes de abordar el avión. | Foto: Captura de pantalla

En el clip se puede apreciar cómo ambos se empiezan a hacer de palabras con todo y sus maletas, incluso se ve cómo Adal Ramones le pone su mano en el pecho de Poncho De Nigris y acto seguido, el exintegrante de “La Casa de los Famosos” se la quita de manera brusca.

Es importante mencionar que, debido a que la grabación fue filmada desde un vehículo, mismo que se encontraba a una cierta distancia de los famosos, no fue posible saber lo que ambos se dijeron, por lo que algunos usuarios en redes aseguraron que se trató de algo actuado.

“Puro show armado”, “Hasta acá veo lo falso y actuado” y “Jaja eso es montado, ya no sabe qué hacer De Nigris para llamar la atención”, fueron algunas de las respuestas de los internautas; sin embargo, a través de su cuenta de Instagram Alfonso De Nigris Guajardo detalló lo que realmente sucedió.

#ComaNews 🔥



Captaron a Poncho de Nigris discutiendo con Adal Ramones a las afueras del aeropuerto de Monterrey. pic.twitter.com/edajttPiGm — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 13, 2023

¿Qué dijo Poncho De Nigris?

Luego de que circulara el video donde Poncho de Nigris encarara a Adal Ramones, el actor decidió compartir en una historia de Instagram lo que realmente pasó y por qué pasó: “Esperé a Adal Ramones y venía alguien por él. Venían grabando, entonces me acerqué por atrás y le dije ¿Qué onda wey? dime en la cara todo lo que dijiste, aquí estoy. Empezamos a platicar y me dijo, no ya pasó mucho tiempo. Y le dije, no te hagas pendejo, lo único que quiero es que me lo digas en la cara”, comentó.

Y es que, desde una historia anterior, el también empresario mexicano confesó que había visto al protagonista de “Cuarentones” antes de abordar el avión, no obstante, dijo que esperaría a que llegaran a Monterrey para abordarlo: “No saben a quién me encontré, después de todo lo que ha pasado, pero no me ha visto el wey. Llegando a Monterrey, lo voy a agarrar ahí afuera”, afirmó.

En una historia, Poncho reveló lo sucedido. | Foto: Captura de pantalla

Asimismo, el actor detalló que cuando encaró al conductor, se quería reír cuando se dio cuenta que Ramones se exaltó: “Me estaba cagando de risa por dentro y dije, le voy a arrancar la peluca, le voy a dar un putazo. Pero no, la neta ya no estamos para esos trotes”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, aseguró que no pasó a mayores, debido a que Adal Ramones “ya está veterano y chiquito”: “Me sentí ridículo porque ya está veterano y está chiquito. Cuando vio que lo estaban grabando se me puso picudillo. Mentadillas de madre tranqui y ya”, concretó.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla