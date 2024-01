Taylor Swift y Travis Kelce reciben el Año Nuevo con romántico beso

Una de las recientes parejas que más dio de qué hablar en el 2023 fue la de Taylor Swift y Travis Kelce, su inesperada relación dejó encantados a los fans de ambas celebridades.

Los swifties son los más emocionados por el noviazgo entre la cantante y el jugador de futbol americano, quienes comparten en redes sociales que esperan pronto un compromiso entre los enamorados.

En redes sociales se viralizó un video en donde Taylor Swift y Travis Kelce están en medio de una pista rodeado de otras personas, cuando se dan un romántico beso de Año Nuevo y caen papeles brillantes sobre ellos.

UN APLAUSO PARA ESTA PAREJA QUE ESTÁ ENAMORADA pic.twitter.com/7cfcxtE8Tq — La Tia Puercaylor N1 & N4 🇲🇽 (@LaPuercaylor) January 1, 2024

Según TMZ, aunque no está confirmado el lugar en donde las estrellas se encontraban, se cree que podría ser en Kansas City tras el juego de Travis contra los Bengals al que la intérprete de “Cruel Summer” acudió el domingo por la tarde para apoyar a su novio.

Taylor and Travis could have been at ANY party in the 🌎 for NYE🎉🥂…and they chose KC with his (and now her) closest friends and family…

🥹Happy 2024🍾 pic.twitter.com/DFLxEC7F7h — Jenna (@jennaxkc) January 1, 2024

Taylor Swift pasó Navidad con Travis Kelce

El 25 de diciembre pasado Taylor Swift estuvo en el Arrowhead Stadium junto a Santa Claus para apoyar a Travis Kelce en el partido entre los Kansas City Chiefs y Las Vegas Raiders en un enfrentamiento especial de Navidad.

La cantante vistió una playera roja debajo de una chamarra negra (con el número de Travis Kelce.

Las cámaras captaron que estaba presente en el recinto y la enfocaron cuando celebraba con una campana el pase que le dieron a su novio y que acercó a Kansas a la zona de anotación.

Pero no todo fue felicidad para Travis Kelce, en un video se aprecia como el jugador aventó su casco por la frustración de ir perdiendo y eso ocasionó el regaño de su headcoach, Andy Reid.

Con información de Elihu Llano