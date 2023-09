¿Taylor Swift ya tiene novio? Tuvo una cita con Travis Kelce, jugador de la NFL

El jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, así como la cantante Taylor Swift, salieron por las calles de Nueva York para poder platicar y conocerse, aseguró el Daily Mail en una de sus publicaciones, dando paso así a la posibilidad de que inicie un romance en el medio del espectáculo.

Cabe recordar que desde hace unas semanas, específicamente en julio, el jugador de la NFL mostró interés por la artista que recién estuvo en México para el The Eras Tour. Incluso, el ala cerrada del equipo campeón de la NFL intentó conocerla en uno de sus conciertos.

A pesar del intento, trascendió que Taylor Swift no le dio la oportunidad a Travis Kelce. Incluso, el jugador confesó en su podcast que se decepcionó al no poder darle su número a la artista.

“Me decepcionó que ella no hable antes o después de sus shows porque tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta. Así que me dolió un poco no haber podido darle uno de los brazaletes que le hice”, relató.

Todo apunta a que la confesión de Kelce provocó que Taylor Swift se abriera un poco al enterarse que Travis quería intercambiar números.

¿Travis Kelce le hizo un brazalete a Taylor Swift?

Los brazaletes son un símbolo de los conciertos de Taylor Swift debido a que sus fanáticos los intercambian para hacer amistad. De hecho, estos son conocidos como friendship bracelets y son hechos por las swifties.

Estos brazaletes se hicieron famosos por la canción ‘You’re on your own kid’ en donde resalta la frase “Haz las pulseras de la amistad, disfruta el momento y saboréalo”.

“Si estás al tanto de los conciertos de Taylor Swift, hay brazaletes de la amistad y recibí un montón de ellos estando allí, pero quería darle uno a ella con mi número”, relató Travis Kelce en su momento sobre regalarle un brazalete a la cantante.

