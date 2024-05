Victoria Justice rompe el silencio sobre Dan Schneider y los abusos en Nickelodeon

La actriz y cantante Victoria Justice, por fin habló en una entrevista con Marie Claire sobre el documental Quiet on Set, donde varios artistas que trabajaron en Nickelodeon con Dan Schneider en su infancia y adolescencia, relatan sus experiencias detrás de cámaras.

Los espectadores que disfrutaron en su infancia de programas como Drake Bell, iCarly, Sam y Cat y Victorious, han estado a la expectativa de las revelaciones que podrían salir a la luz por el estreno de este documental.

Otras personas, además de Victoria Jusctice, que han hablado sobre las revelaciones sobre abusos han sido Kenan Thompson de Kenan y Kell, Steve de Las pistas de Blue y Melissa Joan Hart, la protagonista de Sabrina, la bruja Adolescente.

Gossip Drake Bell narra el infierno que vivió en Nickelodeon tras abuso sexual

¿Qué dijo Victoria Justice sobre Quiet on Set?

Victoria Justice relató para la revista especializada que su experiencia en Nickelodeon, la cual inició con su participación en la serie Zoey 101 con Jamie Lee Spears, fue mayormente positiva gracias a que su madre siempre estuvo cerca para brindarle apoyo.

"Algo que fue muy evidente en el documental es que Dan (Schneider) tenía un ego muy grande y, a veces, ese ego nublaba su mejor juicio y afectaba la forma en que trataba a las personas, y hubo momentos en que sentí que estabamos siendo tratados injustamente", contrastó la actriz.

Desde hace varios años, se ha acusado a Dan Scheider de varios casos de abuso y de producir escenas "en doble sentido" dentro de los programas donde era productor. y al respecto, Justice dice que sí hubo momentos "de mal gusto".

Aunque el también guionista de 58 años respondió a las acusaciones y dijo que probablemente tenía que ofrecer disculpas a varias personas, Victoria Justice aseguro que en esa lista debería estar ella.

"Al final del día, mi relación con Dan (Schneider) es muy compleja: lo conocí cuando tenía 12 años y él es la persona que me dio esta gran oportunidad. Cambió mi vida por completo. Lo más probable es que no lo hiciera. No estaría aquí donde estoy hoy si no fuera por él y por él viendo algo en mí. Por eso siempre estaré agradecida. Después de ver su disculpa, creo que reconoce que hizo muchas cosas mal. Creo que si pudiera regresar a una máquina del tiempo, haría muchas cosas diferentes", agregó.

¿Dónde se puede ver Quiet on set?

Quien on Set es una producción de Discovery Channel, que está disponible en las plataformas de streaming Max, Discovery + y Prime Video en Estados Unidos.

En México y el resto de Latinoamérica, se puede ver Quien on Set: The Dark Side of Kids TV desde el 16 de abril.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Max Latinoamérica (@streammaxla)

Tras su estreno el pasado 17 de marzo, Nickelodeon emitió un comunicado sobre los acontecimientos que se están narrando en Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV y asegura que investigan todas las quejas que se presenten en cualquier momento, según una declaración recogida por EW.