Prepara un tributo a su padre

La música le viene de herencia a Mauricio Ramos. Va en el segundo álbum de su carrera con ocho canciones románticas, titulado Tonto, necio y roto corazón, además de trabajar en un disco de boleros que saldrá en agosto, para luego dar el salto a las rancheras, en homenaje a su padre y su abuelo, quienes fueron directores musicales de figuras como Juan Gabriel y Javier Solís.

En entrevista, el compositor originario de la Ciudad de México que ha escrito canciones interpretadas por Mariana Pamplona, David Noriega y Ricardo Valencia, asegura que el tema que da título a su segundo disco (ya disponible en plataformas), es autobiográfico.

“Habla de aquellas veces que se está con el corazón roto y que al estar en estas condiciones no puedes percibir las otras bellezas de la vida, como es una nueva chica maravillosa en tu vida, que no la valoras ni la introduces en tu vida en esos momentos. Y sin embargo, al entrar, ella me ayuda a sanar y salir adelante”.

Aunque creció rodeado del ambiente musical, Mauricio Ramos pensó en dedicarse al futbol, pues “jugaba y lo practicaba mucho”. No obstante, al ser mayor de edad, “tomé la decisión de profesionalizarme en la música y me metí a estudiar la carrera. Dejé el futbol por la licenciatura de Jazz y Música Popular”, comparte.

Inspirado por artistas como Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Juan Gabriel, Armando Manzanero y figuras como Eric Clapton, Paul MacCartney, John Lennon y Freddie Mercury, “a los que admiro y con quienes me he guiado musicalmente”, Mauricio Ramos espera presentarse pronto en el Lunario o en El Cantoral.

“He vivido la experiencia de tocar mi música en distintos escenarios, tanto grandes como pequeños. Llevo poco más de 15 años disfrutando recitales con mi grupo, o desenchufado sólo con mi guitarra. Siempre digo que me gustan los escenarios pequeños, intimistas; porque se tiene el contacto de la gente, es directo, sientes las miradas y la presencia del público”, dice el autor de No dijiste no, Si quieres irte y El bolero sangriento.

“El camino lo he ido abriendo con mis canciones, es difícil porque hay muchos músicos, muchos cantautores de calidad, pero sé que todo llega tarde que temprano. Yo no me he obsesionado con lograr ciertas cosas, lo que vendrá”, agrega quien ha abierto recitales de cantautores como Fernando Delgadillo, Edgar Ocenrasky y Alejandro Filio.

“Persigo lo mismo que he estado haciendo todo el tiempo, que es hacer música, no concibo la vida de otra manera”, finaliza el artista.