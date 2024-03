Protagonista de la serie Zoey 101 fue víctima de abuso sexual por su manager

El documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV ha sido la caja de Pandora que ha sacado a la luz todos los abusos que vivieron algunas de las estrellas infantiles en las series de Nickelodeon producidas por Dan Schneider, las cuales le dieron su época dorada al canal de televisión infantil.

La revelación que ha acaparado la atención del público fue la del actor y cantante Drake Bell, quien rompió su silencio sobre la violación sexual que sufrió por parte de Brian Peck, entrenador de diálogo de Nickelodeon, cuando solo tenía 15 años de edad.

El testimonio de Drake Bell y de los otros actores ha servido para que algunos más finalmente den a conocer su historia sobre la pesadilla que vivieron en esos años que debieran recordar como lo “mejor” de su vida.

Tal es el caso de Matthew Underwood, quien daba vida a “Logan Reese” en la serie Zoey 101.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Matthew dijo que fue víctima de abuso sexual durante su infancia.

La primera vez ocurrió cuando solo tenía 12 años y el agresor fue el padrastro de sus amigos, a quien le tenía confianza como un padre.

Foto: Instagram mattunderwood

La segunda agresión se dio cuando ya era actor: “ Cuando tenía 19 años fui acosado sexualmente y luego agredido por mi agente en ese momento, quien había pasado una buena cantidad de tiempo generando confianza en mí como amigo y mentor".

Underwood indicó que lo denunció y el agresor fue despedido, aunque aún sigue activo en la industria.

“Una vez más mi confianza fue traicionada y mi propia imagen fue aplastada”, expresó.

El abuso sexual que sufrió fue la causa para se alejara de la actuación y de la ciudad de Los Ángeles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matthew Underwood (@mattunderwood)

Estas revelaciones, explicó, las hace porque han surgido críticas contra los actores que participaron en el documental y también para aquellos que han guardado silencio.

“No hagamos suposiciones sobre las experiencias personales de las personas. Todos estamos sintiendo dolor en este momento y puedo entender si estás enojado, pero acosar a las personas que mantienen su privacidad y desean la muerte a sus familias no es forma de hacer que este mundo sea mejor y más seguro para todos nosotros", escribió y puso el hastag #QuietOnSet.

Aunque Matthew Underwood ya no se dedica a la actuación, pues prefirió formar una banda de rock, aceptó participar en la película del reencuentro de “Zoey 101", donde su personaje “Logan Reese” se casa con “Quinn Pensky”, a cargo de la actriz Erin Sanders.