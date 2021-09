T.Rex: Medio siglo de un clásico del rock

Entre 1970 y 1973, la banda T. Rex alcanzó una popularidad en el Reino Unido comparable a la que tenían The Beatles, con una racha de once sencillos entre los diez primeros del Reino Unido.

En ese periodo consiguieron cuatro éxitos número uno que fueron: "Hot Love", "Get It On", "Telegram Sam" y "Metal Guru".

El álbum Electric Warrior (1971) recibió elogios de la crítica como un álbum pionero de glam rock: alcanzó el número 1 en el Reino Unido.

Aunque se trata de su segundo disco como T.Rex, en realidad fue el sexto desde su debut como Tyrannosaurus Rex en 1968.

Pero lo relevante de esta grabación es que marcó un punto de inflexión en el sonido de la banda, alejándose de la música orientada al folk de los álbumes anteriores del grupo y siendo pionero en una versión extravagante y amigable del pop del rock & roll eléctrico, conocida entonces como “glam rock”.

El disco contaba con el hit “Get It On”, que se convirtió en el sencillo más vendido del grupo en su país de origen y el único con el que lograron entrar en el Top 10 de Estados Unidos.

Desde su lanzamiento, Electric Warrior fue aclamado como un lanzamiento fundamental del movimiento glam rock. Tuvo una profunda influencia en los músicos posteriores de diferentes géneros.

La mayoría de la prensa especializada se deshizo en elogios para este disco, poco después y sobre todo con el paso de los años, y de sus subsecuentes reediciones, que hasta la fecha suman 216, de acuerdo con la base de datos de Discogs.

La portada del álbum, que muestra a un Marc Bolan tocando su guitarra Les Paul delante de un amplificador y que fue lograda por el grupo de diseño Hipgnosis, es también un icono de la cultura pop.

Marc Bolan tenía apenas 29 años cuando falleció tras un accidente automovilístico en 1977, por lo que no llegaría a ver la influencia que su trabajo tendría en generaciones posteriores.

INFLUENCIA DETERMINANTE

Infinidad de músicos de toda índole han destacado el legado de este álbum. Paul Weller, de la banda The Jam, lo citó como uno de sus discos favoritos de todos los tiempos, y calificó la forma de tocar de la guitarra de Bolan como algo único.

Lol Tolhurst, de The Cure, dijo que los integrantes de la banda escucharon este LP durante sus años de formación.

El colaborador de PJ Harvey, John Parish, lo incluyó entre sus álbumes favoritos, lo mismo que artistas de la talla de Morrissey, los New York Dolls, Ramones, Kate Bush, Siouxsie and the Banshees, Joy Division, R.E.M. y Pixies.

Estamos hablando, en pocas palabras, de una grabación que influyó enormemente en varios géneros y durante varias décadas, incluido el glam rock, el punk, el post-punk y el rock alternativo.

