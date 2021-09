The Driver Era: Entre lo pop y lo alternativo

El dúo de pop alternativo The Driver Era (TDE) es una de esas bandas relativamente nuevas, que vieron truncados buena parte de sus planes debido a la pandemia del coronavirus, que los obligó a poner pausa a un proyecto que tenía poco de haber arrancado.

Luego de haber lanzado su disco debut, titulado X, a mediados de 2019, el dueto estadounidense formado por los hermanos Rocky y Ross Lynch -ambos surgidos de otra banda llamada R5- la banda emprendió una gira mundial de promoción que se vio truncada por el obligado confinamiento, lo que los llevó a regresar al estudio para enfocarse en la producción del que sería su segundo álbum.

Sobre los motivos que los llevaron a abandonar su anterior grupo para dar vida a TDE, Ross Lynch comenta, en entrevista con El Sol de México:

“Creo que la razón principal para irnos de R5 fue que realmente queríamos perseguir nuevas oportunidades creativas y estéticas, y la mejor manera de hacerlo era crear un proyecto completamente nuevo”.

Rocky Lynch añade que en ese momento también tuvieron la sensación de que dicho proyecto ya había dado todo lo que tenía que dar:

“Creo que estábamos terminando una gira por Sudamérica, y en ese momento, parecía como que R5 había llegado tan lejos como debería haber llegado, así que de repente pensamos en cuál sería la mejor manera de seguir adelante, y terminó siendo así”.

Para Ross ese también fue un momento de ver cómo querían seguir trabajando y aprovechar las formas en que la industria estaba cambiando:

“La forma en que queríamos colaborar con eso era como escritores-productores, como una especie de equipo dúo, así que vimos la oportunidad y queríamos aprovecharla”, añade.

Foto: Cortesía Mk Sadler

Además de las evidentes afectaciones que trajo la pandemia, ¿pudieron capitalizar la situación de alguna manera?

Ross: Sí, aunque a nuestro equipo le encanta ponernos en la carretera, pero para ser sincero también fue realmente bueno para nosotros estar atrapados en casa durante un año. Como somos bastante jóvenes y hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo, no habíamos tenido mucho tiempo de inactividad, así que tener un año para volver a estar solos, estoy seguro de que fue realmente saludable para ambos… Realmente aprecio ese año, en el que aprendí un montón. Probablemente por la pandemia ralenticé un poco la producción de TDE, pero creo que a largo plazo fue para bien.

Y ahora están a punto de lanzar su segundo disco, que además será su primer álbum en formato físico.

Rocky: ¡Sí! Eso es genial.

Aparte de los dos sencillos previos ya escuchamos, ¿qué otras sorpresas tendrá el disco?

Ross: Creo que una sorpresa será la canción “Crazy baby”, primero porque es la primera canción que Rocky y yo cantamos juntos, también fue la primera que hicimos ya como The Driver Era. Ya habíamos hecho algunas canciones como esa con R5, pero esta es la primera que grabamos como TDE, y es algo de lo que haremos también en el futuro, así que estoy muy emocionado por ello.

Tengo entendido que a pesar de su corta edad están fuertemente influenciados por artistas ochenteros como Bruce Springsteen y Prince. ¿Es importante para ustedes esa década en particular?

Ross: Sí, creo que todas las décadas de la música continúan influyéndonos de cierta manera, algunas más que otras. Uno de nuestros mejores amigos está en una banda de rock llamada Dirty Honey, y tiene muchas influencias, sobre todo setenteras, así que sí, siento que esas y otras décadas de la música continuarán surtiendo ese efecto para siempre.

Varias de sus canciones tienen algún elemento suficientemente pegadizo, como para convertirse en éxitos. ¿Es algo que buscan al componer o sólo surge de forma natural?

Rocky: Honestamente, cuando hacemos música nunca pensamos: ‘¿Cómo podemos hacer de esta una canción pegadiza?’. Sólo encontramos el momento exacto y por ahí seguimos, buscando las partes que van mejor para cada tema.

Ross: A veces pasa que estás tocando por primera vez una canción y en ese momento literalmente no puedes escuchar nada más... Es casi como si esa melodía te estuviera gritando: "ponme en la canción". En gran medida, muchas veces, si lo estás haciendo bien, eres como el recipiente a través del cual eso sucede.

Ross, has dicho que la canción “#1 Fan” estaba inspirada en tu novia, de la cual por supuesto eres fan, pero también mencionaste que está inspirada en ustedes mismos. ¿Quieres decir que son fanáticos de ustedes mismos?

Ross: Sí, yo creo que todo el mundo tiene que ser su propio fan #1, creo que es muy importante que lo hagas por ti mismo: amarte y respetarte a ti mismo y hacer lo que es correcto para ti, para que luego eso realmente se filtre en todas tus otras relaciones. Pero sí, primero debes amarte a ti mismo para que después ames a cualquier otra persona. De ahí es de donde viene eso.

Foto: Cortesía Mk Sadler

¿“Pop alternativo” es una etiqueta que describe bien lo que hace The Driver Era?

Ross: Sí, eso creo. Pienso que logramos tener el lado pop de las cosas.

Rocky: Siempre tratamos de encontrar la mejor palabra para definir a la banda y definitivamente creo que mucho de lo que hacemos es pop, a veces también alternativo y probablemente también tenga algo de R&B en algún lugar, porque de ahí salen varias de nuestras opciones de ritmo… Pero sí, creo que decir que es pop alternativo está bien.

Y si su música fuera un platillo, ¿cuál sería?

Ross: Me gusta eso… ¡Yo creo que sería una tostada francesa, baby!

Rocky: Yo diría que una Big Mac, aunque sé que es algo que no es bueno para muchos… Pero también me gustan las tostadas francesas.

En el mes de noviembre comenzarán una gira mundial, que pasará por México en el mes de mayo. ¿Será su primera vez aquí?

Ross: Será la primera vez como The Driver Era, porque ya fuimos dos veces con R5.

Rocky: Me lo pasé muy bien por cierto. Fue increíble.

¿Y cómo es un show de The Driver Era, para los que no hemos podido verlos?

Ross: ¡Es algo muy enérgico! Nos encanta que la gente baile y grite. es algo muy animado y al mismo tiempo muy dinámico.

Rocky: ¡Es espectáculo!

Ross: Tiene muchos estados de ánimo y texturas diferentes, pero en última instancia, es un momento realmente bueno.

Ross, además de la música también tienes una carrera actoral. Si algún día tuvieras que elegir entre la música y la actuación, ¿cuál elegirías y por qué?

Ross: Probablemente la música, porque la música significa mucho para mí en muchos niveles de mi vida. Además de que es una gran pasión para mí, y de que tengo mucha experiencia en ello, pues tiene que ver con el sustento de mi familia, así que eso es una motivación adicional para querer vivir.

Rocky (bromea): ¡Es algo aburrido!

Ross: En la música, todos somos parte de un equipo, así que hay un poco de motivación extra. Sin embargo, no sé si alguna vez dejaré de actuar, como cuando aparece el papel correcto, cuando aparece la película correcta. Me encanta hacer tiempo para eso y es una parte importante de mi expresión.

Rocky: Claro, si vas a ser actor o actriz, tiene más sentido que lo hagas de esa manera en que lo ves como un trabajo paralelo, en el que estás haciendo lo tuyo, que es la música, y luego, como acabas de decir, cuando llega lo correcto, pues lo tomas... Así tiene mucho más sentido.

Gracias por su tiempo. ¿Hay algo que le quieran decir a la gente de México?

Ross: Que la cultura mexicana está entre mis favoritas, literalmente. Me encanta el tequila, me gusta mucho bailar salsa y me encanta el guacamole. Ya no podemos esperar para ir.

Rocky: A mí me gusta su gente… Y claro, también el guacamole.

Ross: Sí, amo a los fanáticos... Llevamos bastante tiempo esperando llegar allí.

