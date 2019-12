The Irishman ya es una de las películas más vistas en Netflix

Estamos acostumbrados a que Netflix sea una de las plataformas de entretenimiento que más éxito ha tenido en los últimos años, sin embargo, las audiencias se vuelven cada vez más exigentes y la plataforma se tiene que ir renovando con más y mejores producciones, algo que sin duda logró con su nueva película: The Irishman.

La película dirigida por Martin Scorsese se ha convertido en todo un éxito y ha sido vista por millones de usuarios a lo largo y ancho del mundo desde su estreno en la plataforma de streaming, batiendo récords en su primer semana de estreno y colocándose con un 97 % de aprobación basado en 348 reseñas y una calificación promedio de 8,9 sobre 10 en plataformas como Rotten Tomatoes.

Cortesía | Twitter | @TheIrishmanFilm

via GIPHY

Era de esperarse que un film protagonizado por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci logrará ese éxito, lo que dejaba la duda era su extensa duración, ya que para verla tienes que mantenerte 209 minutos (3 hrs. 30 mins.) pegados a tu asiento para no perderte ni un segundo de la trama épica de gángsters que maneja.

Aún con todo lo mencionado anteriormente la misma empresa consultora (Nielsen), calcula que millones de usuarios la vieron sin interrupción alguna, y además arroja que el 29 de Noviembre, un día después de acción de gracias, las familias aprovecharon para sentarse en el sillón y disfrutar de la película ya que fue el día que más vistas alcanzó, pues se tuvo una lectura de 3.1 millones de usuarios por minuto.

Cortesía | Twitter | @TheIrishmanFilm

Ahora que ya tienes algunas estadísticas del fenómeno mundial en que se ha convertido esta producción de Netflix, dejamos en ti la decisión de invertir o no tu tiempo viendo The Irishman y convertirte en parte de la estadística... o no.

via GIPHY