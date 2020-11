¿Cómo dijo ? | Disculpe usted el insulto

Las redes sociales son un medio de comunicación muy eficiente y poderoso, nada más que, como decía mi abuela: “esas cosas son del diablo”. Pues pueden serlo, porque hay personas —muchas por desgracia— que le dan un uso poco productivo, o más bien, destructivo, y que se enfocan en criticar o de plano insultar a otros usuarios.

No hay que olvidar que “del otro lado de la hebra” —también así decía mi abuela—, o sea, del otro lado del aparato de comunicación —computadora, celular, lo que sea— está una persona real, de carne y hueso, que merece nuestro respeto, aunque no estemos de acuerdo con lo que dice, escribe o piensa. El carácter impersonal de las redes sociales provoca que muchos ni siquiera piensen que están comunicándose con otro ser humano… y es un hecho que, en persona, no se dirían cosas tan feas a la cara… al menos no con la facilidad y soltura con que lo hacen en las redes sociales.

Luego veo —podría decirse que casi diario o cada vez que me meto a las redes— que están los “cocolazos” y las discusiones a todo lo que da, lo cual nunca produce resultados positivos. Da lo mismo que sean personas que gozan de cierta reputación por su supuesta elevada capacidad de razonamiento, o que sean otras que les encanta el pleito, todos se desahogan insultando en las redes sociales… y eso indica que andamos muy mal.

Después vienen los arrepentimientos, porque primero se arrancan diciéndole al otro hasta de lo que se va a morir y luego mandan otro mensaje disculpándose: “es que somos humanos y todos cometemos errores”; “no me juzguen”; “me equivoqué” y toda una gama de frases hechas… ¡pero bien que antes soltaron todo el veneno! Mejor es pensar antes de hablar o escribir.

Cabe mencionar que, si no queda más remedio que el insulto, pues hasta para eso hay niveles. ¿Para qué lanzar cualquier tipo de insulto vulgar y común si se puede hacer con más propiedad? Porque usted puede ponerle a alguien un tuit diciéndole que es “un estúpido”, pero póngale que es “un cenutrio” … ¿qué le contestará? En una de esas hasta le contesta que “gracias”. Por cierto, “cenutrio” es alguien torpe y estúpido. Puede decirle también que es un “estulto” en vez de tonto, o en lugar de decirle “torpe”, puede decirle “cipote” y se quedará rascándose la cabeza, sobre todo si efectivamente lo es.

Antes de que me vaya y a propósito de las disculpas, le diré que una de las dudas más frecuentes que recibo es: las disculpas, ¿se piden o se dan? “Te pido que me disculpes” o “te ofrezco mis disculpas” son igualmente válidas, porque el verbo disculpar o disculparse tiene los dos sentidos: si cometí una falta puedo disculparme o pedir que me disculpen.

Y ahora, disculpe usted, me retiro. ¡Adiós!

Consultorio Verbal

comodijo2@hotmail.com

Twitter: @comodijo

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Conchita Esparza me pregunta: ¿Existe la palabra “godín”?

RESPUESTA: Pues de que existe, sí existe, aunque no está en el diccionario porque es un modismo. “Godín” es una forma corta de “Godínez” y se usa para referirse a aquellos que trabajan en un ambiente de oficina. Se le atribuyen diversos orígenes a “Godínez”, todos inciertos.

AHORA PREGUNTO: ¿Qué es una gresca?

a.- Una pelea.

b.- Un pan aplanado.

c.- Una melena.

d.- Un lugar para descansar.

RESPUESTA: a. Una gresca es una riña, una contienda.

Frase para despedirme: El insulto es el arma del ignorante para defender su incapacidad de dialogar. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.