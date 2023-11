Acusa Luis Cházaro imposición de Taboada para la CDMX; aclara que no se irá del PRD

El diputado del PRD, Luis Espinosa Cházaro, criticó al partido del sol azteca por ceder en la imposición de Santiago Taboada como único precandidato del Frente por la Ciudad de México, pero aclaró que no se irá del partido.

El perredista cuestionó al partido de izquierda por aceptar que el alcalde de Benito Juárez con licencia sea el único precandidato, a lo cual, señaló, el partido de izquierda se ha opuesto.

“Lamento mucho que mi partido de toda la vida, el de la Revolución -Democrática- haya cedido a la imposición de un candidato (lo que tanto criticábamos históricamente)”, escribió en redes sociales.

La respuesta se da esta mañana luego de que poco antes de la medianoche los líderes del PRI, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés; y del PRD, Jesús Zambrano, anunciaran en redes sociales, y con un retraso de casi seis horas, a su precandidato para la ciudad.

De acuerdo con un comunicado, entre Adrián Rubalcava, Luis Cházaro y Santiago Taboada, el panista obtuvo el visto bueno, de manera unánime, de las dirigencias nacionales.

La semana pasada, Marko Cortés anunció que Santiago Taboada sería el precandidato del Frente. Más tarde, el PRI y PRD respondieron que sólo era el aspirante del blanquiazul, más no de la alianza.

El partido tricolor además recordó las distintas fechas del proceso interno para la elección de aspirante a la candidatura a la jefatura de gobierno, la cual incluía una serie de debates entre los participantes.

Ayer viernes, Adrián Rubalcava criticó al PRI, PAN y PRD por el retraso del anunció y aseguró que, de no ir juntos, y elegir a un aspirante único, la alianza estaba en riesgo y podía resquebrajarse.

“Si no vamos juntos, la Alianza no vale nada. En caso de que no nos otorguen los avales sin duda lo que procedería es que no se tenga como avalado el registro a los precandidatos, y eso dañaría sin duda la democracia interna de los tres partidos”, advirtió.