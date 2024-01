En secundaria, donde más agreden a profes de CDMX

En la Ciudad de México, los alumnos de secundaria son los que más agreden a sus profesores. Los casos han llegado hasta la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) la cual registra 52 reportes de agresiones de 2021 a la fecha.

El Sol de México solicitó a la AEFCM el número de reportes en los que personal docente, administrativo o directivo de planteles de educación básica denunciaron agresiones, malos tratos y/o situaciones que los alumnos cometieron en su contra.

En respuesta, la Autoridad Educativa ubicó seis reportes en el ciclo escolar de 2021, 25 registros en el de 2022 y en 21 en el de 2023, todos realizados por docentes. De los casos reportados, 46 fueron por ataques de alumnos en secundaria y seis de primaria.

En cuanto a las alcaldías, la que tuvo más casos en los últimos tres años fue Gustavo A. Madero, con 17: tres ocurridos en 2021, siete en 2022 y siete en 2023. Las siguientes alcaldías con más reportes de agresiones son Azcapotzalco, con 12 casos (10 en 2022 y dos en 2023); e Iztapalapa, con seis (cinco en 2023 y uno en 2022).

Laura, de quien se resguarda su identidad por motivos de seguridad, trabaja en la escuela secundaria diurna 118 República Popular China, en la alcaldía Iztapalapa. Como docente ha lidiado con dos casos de estudiantes agresivos y aunque lo atribuye a que son alumnos cambiantes en su comportamiento por la adolescencia, en uno tuvo que cambiar de grupo.

“Me ha tocado dos casos de alumnos agresivos y han sido por cosas insignificantes, el primer caso fue una niña de segundo grado, a la cual se le llamó la atención. Cuando entró una maestra a dar indicaciones, la expresión de la alumna fue de desagrado, ya que expresó literalmente ‘esa maestra me cae gorda’, refiriéndose a su peso de la maestra, lo cual es una falta de respeto.

“Se le regañó a todo el grupo en general; sin embargo, ella tomó el regaño personal, la consecuencia fue que la alumna expresó con su mamá que yo la amenace con no dejarla salir de la secundaria, el asunto llegó a los directivos, hubo un cambio de grupo y a la salida la mamá me amenazó con golpearme y no conforme con eso rayó mi carro”, relató.

Expuso que cuando estos casos escalan al plano legal, lo único que respalda al profesor agredido es llevar un Diario de clase, donde escriban lo bueno y lo malo que ocurra en las sesiones. Si las agresiones ocurren fuera del plantel, quien los avala es el sindicato, el cual investiga y pone a los docentes en resguardo.

“No hay como tal algo que nos respalde bien, en realidad lo primero que sucedería es que tú dieras una explicación de por qué no hiciste nada para que la alumna no continuara con la agresión, en realidad sigue siendo tu culpa”, manifestó.

Néstor González, quien tiene una trayectoria de 10 años como docente, expuso que los profesores están muy expuestos a agresiones, tanto en escuelas públicas como privadas. Opinó que hay una desigualdad pronunciada y una situación de desventaja al estar sujetos a un marco de convivencia que no es claro en procedimientos para defender al docente.

“En la capacitación para docentes que no fuimos a la Normal Superior, llamada Liberación Pedagógica para Docentes, uno de los módulos es la Ley General de Educación y nos decía el profesor que nos impartió la materia que justamente la idea es seguir la norma de la mejor manera posible para protegerte de este tipo de arbitrariedades, pero sí requiere de mucha paciencia y mucho conocimiento de la norma para estar perfectamente protegido.

Detalló que actualmente, él tiene “una situación con un alumno que no me tiene en estima” y ha habido intentos para que pierda su trabajo, por parte del estudiante y de los padres que no están de acuerdo con el estilo de enseñanza del profesor. Lo bueno, dijo, es que es un alumno de tercero, y que ya está por salir del plantel.

Sobre el tema, Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, señaló que los casos de agresiones contra personal docente no tienen una tendencia al alza, más bien han permanecido constantes en los últimos años, principalmente entre adolescentes.

“Básicamente estamos hablando de algún tipo de agresión verbal o de esta naturaleza con casos muy excepcionales de diferentes; pero tomando en cuenta que tenemos un millón 500 mil estudiantes de educación básica incluyendo las escuelas particulares, pues realmente es algo que está muy lejano a ser algo muy generalizado; sin embargo, le dedicamos toda la atención en diferentes expresiones”, aseveró.

En entrevista con El Sol de México, el funcionario comentó que cuando hay reportes de este tipo son atendidos de inmediato y resultan problemas que se resuelven por las escuelas implicadas, sin mayores complicaciones.

El objetivo primordial en casos de agresión es llegar a la conciliación entre las partes, sin centrarse en el conflicto, sino en la solución. Si no logran conciliar a las partes, ya interviene la autoridad, dependiendo de la naturaleza de la falta.

“Puede ser a través de UAMASI (Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil), que es la unidad especializada para estos casos; pero si ya fuera algo que tiene una naturaleza jurídica que puede ser constitutiva de delito, pues ya se dará revista las instituciones correspondientes siempre en el cuidado del derecho superior de la infancia y de las juventudes”, detalló.

El funcionario destacó que este problema no es inherente de la escuela, los adolescentes tienen un contexto familiar y un contexto social, por lo que los planteles son un foco comunitario y de diálogo permanente con las comunidades.

“No están solos, no están solas (profesores y profesoras) estamos hablando de que hay todo un andamiaje jurídico que está a su servicio y que en cualquier incidente cualquier caso me escriban directamente a mi correo electrónico luish.fernandez@aefcm.gob.mx”, declaró.