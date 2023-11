Documentos sobre espionaje político publicados por NYT fueron falsificados: fiscal Ernestina Godoy

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que fueron falsificados los documentos publicados por el periódico estadounidense The New York Times en los que exhibe que esta dependencia solicitó a Telcel los registros telefónicos, mensajes de texto y datos de localización de “decenas de funcionarios y políticos”, entre ellos Santiago Taboada.

En conferencia de prensa, la titular de la FGJ-CDMX afirmó que los números que aparecen en los documentos no corresponden a las carpetas de investigación abiertas en la institución.

“Lo publicado por The New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en esta Fiscalía, en esta institución. Tienen referencia de números de oficio, de carpetas de investigación que no corresponden con la que cuenta la documentación oficial de la Fiscalía", mencionó.

Asimismo, detalló que "esa nomenclatura no coincide con el usado en nuestras investigaciones. Significa que son falsos, ni más ni menos, son documentos apócrifos. La parte fundamental que sostiene la información publicada por el NYT no es verdadera y presuntamente está falsificada. El articulo y sus conclusiones son falsos y alejados de la verdad”, mencionó Godoy.

Ante ello, informó que se inició una investigación para conocer el origen de los documentos falsificados; es decir, si fueron alterados en la institución o fuera de ella.

“Vamos a ver si salieron de aquí u otro lado, pero no son oficiales de la Fiscalía. La investigación de la fiscalía es con relación a la falsedad de documentos. Nosotros vamos a avanzar, vamos a ubicar de dónde salieron, cómo hicieron el uso de ese documento, ya veremos si hay alguna responsabilidad del diario”, señaló.

De acuerdo con Ernestina Godoy, The New York Times los contactó previo a la publicación y, aunque informaron sobre la falsedad de documentos y los amparos rechazados que presentó el panista Santiago Taboada por presunto espionaje, el diario continuó con el reportaje.

Además, aclaró que la Fiscalía no tiene abierta ninguna investigación en contra de algún actor político y sus familias, como denunció la panista Alessandra Rojo de la Vega en sus redes sociales.

“El periódico se contactó para informarnos que venía una articulo en este sentido, le contestamos pu naturalmente, le dimos toda la información, se aclaró, se mencionaron los amparos, los resultados de los amparos, y aun así publicaron algo que ante un juez está claramente declarado por la Fiscalía que son documentos falsos", dijo.