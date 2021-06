Jóvenes arman su Feria Clandestina de Chapultepec

"No se encuentra abandonada, está en proceso de recuperación", fue el mensaje que lanzó recientemente el Bosque de Chapultepec luego de que se viralizaran videos de jóvenes ingresando a La Feria de Chapultepec para tomarse fotos y videos en la Montaña Rusa.

Sin embargo, el “proceso de recuperación” aún no entra en operación, o al menos eso es lo que denotan las instalaciones de la feria. En un recorrido realizado por El Sol de México se pudo observar que todo el lugar se encuentran en abandono, con sellos rotos, cartones de cerveza en el suelo y pintas de graffiti que tapizan toda la zona recreativa que alguna vez fue diseñada para familias y niños.

“Ahorita vamos a vandalizar este lugar abandonado, en donde se presta para pintar, hacer una pieza. No tengo miedo a la policía porque casi no se llegan a meter; en la calle es en donde tenemos que tener más cuidado de ellos, en este tipo de lugares no tanto”, señaló un joven que prefirió mantener su anonimato, y quien junto con al menos cinco personas más llegaron desde la alcaldía Iztapalapa para realizar pintas en la feria.

Tanto la zona de baños, de juegos, de comida, e incluso el área en donde se presentaba el show de Plaza Sésamo, han sido tomadas por pinturas de todos colores y dibujos plasmados en toda su estructura. Esta situación no ha podido ser frenado por los dos escasos guardias que vigilan la zona, pues son alrededor de 40 personas que ingresan al lugar de forma ilegal diariamente, de acuerdo con testimonios recabados por este diario.

Para entrar, los jóvenes brincan la reja ubicada del lado de Anillo Periférico, en donde se encontraba la Casona del Terror y Los Troncos. Ahí entre todos se ayudan, cargándose y aventando las latas de pintura y mochilas de un lado a otro para facilitar el ingreso. “¿También te vas a saltar?”, es la pregunta frecuente que se escucha entre jóvenes que pasan por ese lugar.

En el parque de diversiones no sólo se busca hacer pintas, pues también hay otros que prefieren recorrer el lugar de manera clandestina, otros ingresan para escalar la Montaña Rusa y tomarse fotos o grabar videos en TikTok, mientras que algunos más lo usan como spot para tomar imágenes para su marca de ropa. Incluso, menores de edad han ingresado a la Feria por la facilidad para entrar ella.

A pesar de esto, en la entrada del parque de diversiones y en toda Calzada de los Compositores no hay elementos de seguridad que resguarden las instalaciones. Tampoco se ven rondines de elementos policiacos que vigilen la entrada y salida de personas del lugar. Cuatro jóvenes ya han sido detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) por allanar la zona.

La Feria de Chapultepec fue cerrada el septiembre de 2019, luego de que dos personas perdieran la vida tras el accidente en el juego llamado Quimera, el cual impactó con la estructura metálica del mismo. Desde ese entonces, el proyecto Aztlán es el encargado de sustituir al parque diversiones; sin embargo, a la fecha, éste no ha podido iniciar el proceso de recuperación.

