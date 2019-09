Plan para el Metro: modernizar antes de crecer

Con una inversión de 28 mil 957 millones de pesos en todo el sexenio–monto superior a los 26 mil millones de pesos que costó la construcción de la Línea 12- el Sistema de Transporte Colectivo entrará en una fase de modernización bajo la premisa de mejorar lo que se tienen antes de crecer la red, que hoy suma 226 kilómetros repartidos en 195 estaciones y 12 líneas.

En este revival del Metro –o los nuevos 50 años, como los llama el gobierno capitalino- participarán 100 técnicos especialistas que tendrán como única misión implementar los proyectos de modernización del STC, que van desde el arrendamiento de 30 trenes nuevos para la Línea 1, hasta la renovación del sistema de recaudo y peaje en las estaciones.

Desde los 20 mil metros cuadrados que ocupan los Talleres Zaragoza del Metro y en el marco de la celebración por el 50 aniversario del transporte naranja, la directora Florencia Serranía detalló que la modernización de la infraestructura se basará en tres ejes: dar un servicio más rápido, más frecuente y más seguro. Y en esta tarea, dijo, pondrán todo su “corazón y empeño”.

Al respecto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que para final de sexenio y luego de la inversión de casi 30 mil millones de pesos en la puesta a punto de la red del Metro, se crecerá su capacidad de transportación y pasaría de entre 5.2 y 5.5 millones de usuarios que mueve actualmente a seis o 65 millones de pasajeros para 2024.

Tener un Metro más rápido implicará, detalló Serranía Soto ante ex directores y trabajadores del STC, embajadores e integrantes del gabinete, disminuir los tiempos de estancia en las estaciones y el tiempo de maniobra de los trenes en las terminales, así como incrementar la velocidad comercial, hacer más ágil el cierre de puertas y dosificar mejor en horas pico.

Que los trenes den un servicio más frecuente demandará tener un nuevo sistema de pilotaje automático, una nueva señalización y mejor suministro de energía, en tanto la seguridad dependerá de instalar más cámaras y más modernas, mejor iluminación, policías más capacitados y mejorar los protocolos de atención ante emergencias.

Sobre este plan, Sheinbaum Pardo aclaró: “podríamos haber decidido hacer una nueva línea del Metro, per tomamos la decisión de modernizar el Metro porque si no modernizamos, si no pasamos a una nueva etapa, difícilmente podríamos estar hablando de nuevas líneas. Nos corresponde dejar sentada una nueva tecnología que permita que el Metro así con las líneas que tiene pueda mover a más usuarios y de mejor manera”.

¿Qué viene para el Metro?

30 trenes nuevos para la Línea 1

Inversión: 17 mil 440 millones de pesos

Acciones:

Arrendamiento de trenes nuevos

Beneficios:

Aumentar la capacidad

Disminuir fallas

Ahorrar en mantenimiento de trenes

Rehabilitación de vías, sistemas eléctricos y electrónicos (Modernización de Línea 1)

Inversión: 2 mil millones de pesos

Acciones:

Renivelar 18 kilómetros de vía y zona de maniobras de Zaragoza

Restituir las condiciones de operación y seguridad de los sistemas eléctricos y electrónicos de la vía en la Línea 1 y talleres de Zaragoza

Beneficios:

Mayor velocidad de los trenes al contar con mejor infraestructura

Menor tiempo de viaje al aumentar la velocidad de los trenes

Alargar la vida útil de trenes y sus componentes

Aumentar la demanda de la Línea 1

Implementar un sistema de control de trenes moderno

Inversión: 3 mil millones de pesos

Acciones:

Aumentar la frecuencia de 30 a 36 trenes por hora en la Línea 1

Beneficios:

Disminuir 20 segundos el tiempo de espera en andenes

Disminuir 1,700 minutos anuales de viaje a los usuarios

Conseguir 322 mil pasajeros diarios más transportados en la Línea 1

Digitalizar el sistema de pilotaje automático PAM50

Inversión: 300 millones de pesos

Acciones:

Digitalizar el sistema de pilotaje automático PAM50, encargado de comandar, controlar y supervisar el movimiento de trenes

Beneficios:

Disminuir averías

Aumentar la fiabilidad y disponibilidad de los trenes

Reducir la dependencia con las empresas extranjeras

Implementar el cambio de la tarjeta analógica a digital en las líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9

Modernización de la subestación eléctrica de Buen Tono, que alimenta a las líneas 1, 2 y 3

Inversión: 3, 216 millones de pesos

Acciones:

Sustituir 17 subestaciones de rectificación

Cablear la alimentación de la Línea 1

Beneficios:

Disminuir horas de retardo del tiempo de viaje

Suministrar energía a las líneas 1, 2 y 3 de manera eficiente en beneficio de 3.1 millones de pasajeros diarios

Adquisición de máquinas recargadoras

Inversión: 231 millones de pesos

Acciones:

Brindar mantenimiento profundo al sistema de peaje

Instalar 400 máquinas expendedoras

Beneficios:

Reducir tiempo de espera en la entrada de la estación

Beneficiar en un una primera fase a las líneas 1, 2, 3 y 4

Renovación de las escaleras eléctricas

Inversión: 270 millones de pesos

Acciones:

Renovar las 100 escaleras con más de 30 años en las líneas 3, 4, 7 y 9

Beneficios:

Aumentar la disponibilidad en un 98%

21% de nuevas escaleras

Aumentar la seguridad de viaje

Modernización para la Línea 7

Inversión: 200 millones de pesos

Acciones:

Renovar la señalética, iluminación e imagen de las estaciones

Implementar un sistema de ventilación

Certificar la red contra incendio

Beneficios:

Disminuir temperatura para los usuarios

Disminuir tiempos de traslado

Aumentar la seguridad de viaje

Impactar en 106 millones de usuarios anuales de la línea

