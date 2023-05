Hacia 2024, Dios dirá qué nos toca: Sandra Cuevas sopesa 18 meses al frente de la Cuauhtémoc

Sandra Cuevas Nieves describe los más de 18 meses al frente de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México como “una guerra absoluta” debido a la persecución por parte de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Pese a ello, asegura que hay buenos resultados para sus gobernados, que su imagen se ha fortalecido políticamente y que ya recibió invitaciones para 2024, aunque no ha tomado una decisión porque “Dios dirá qué nos toca”.

La alcaldesa, quien se define como una política no tradicional, sonríe al referirse a una publicación en medios de comunicación en el sentido de que el partido que la postuló, el PRD, ya no la quiere.

“Yo digo que Dios tiene nuestro plan y lo que es para nosotros nadie te lo quita (…) Estoy tranquila, sigo trabajando, me preocupo porque esta administración salga de forma correcta y ya Dios dirá qué nos toca. Si nos toca ir a la política y si no, voy a ser muy feliz trabajando desde otra parte”.

¿Y si la invitaran a algún otro cargo?, se le pregunta y la alcaldesa señala, sin dar detalles, que ya la han invitado y tiene el apoyo de distintos grupos políticos, pero no ha tomado ninguna decisión.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Cuevas refiere que la alianza del PRI-PAN-PRD, la misma que la cobijó en 2021, está muy fuerte en cuanto a los dirigentes nacionales y de la Ciudad de México, y que como en toda familia a veces hay diferencias, pero al final estarán juntos.

Al final, en el 2024 o los sacamos o los sacamos, porque si no, Morena nos va a terminar destruyendo como nación, nos va a terminar destruyendo como ciudadSandra Cuevas

No duda en dejar claras sus preferencias hacia 2024. Ve como como los candidatos idóneos de la alianza para competir por la Jefatura de Gobierno al actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, o al de Cuajimalpa de Morelos, Adrián Rubalcava.

Consultada sobre la actual secretaria de seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, quien podría contender por Morena en la capital del país, Cuevas Nieves da la vuelta y anticipa que ese partido estaría colocando a Ricardo Monreal, a quien, asegura, el Gobierno de la Ciudad de México le queda chico y a quien describe como un “animal político” que puede conciliar incluso con la oposición, con empresarios, estudiantes, con todos, pero que enfrenta la envidia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sandra Cuevas sostiene que Morena dará a Ricardo Monreal la candidatura por la jefatura de gobierno de CDMX en 2024. / Foto: Ulises Bravo | El sol de México

Frente a este último escenario, con el actual senador morenista compitiendo por la CDMX, la alcaldesa avizora una contienda difícil, con batalla. “Cualquiera que pongan, así sea al más bonito de Morena, les vamos a ganar. La alianza le va a ganar, va a hacer pedazos en la Ciudad de México a Morena"

Pero Sandra Cuevas prefiere esperar los tiempos y sacar adelante su gestión al frente de la alcaldía Cuauhtémoc donde, apunta, lo más fuerte que le ha tocado es tener a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, persiguiéndola políticamente.

"Ha querido meterme a la cárcel, destituirme una y otra vez. Me ha mandado operativos de policías ya en dos ocasiones", sostiene la alcaldesa.

Lejos de tener rencor o un sentimiento negativo hacia la jefa de Gobierno, le agradece que sea su mejor publicista y parte de la construcción de Sandra Cuevas. “Parte de lo que hoy representamos en la Cuauhtémoc y también en la Ciudad de México”, destacó la alcaldesa.

En torno a que la quisieron vincular con la Unión Tepito, Cuevas responde que con ese tipo de cosas quieren manchar su imagen. “Con temas que busca (Sheinbaum) para poder crear un desorden en mi gobierno o a lo mejor para mantenerme ocupada en un tema legal”. La alcaldesa insiste en que no pierde el tiempo y delega los asuntos jurídicos en el departamento legal.

“Invito tanto a los medios de comunicación como a la jefa de Gobierno y a las autoridades del Gobierno federal a que puedan buscar no solamente en mí, sino en mi familia (…) son mis hermanos, Jaziel, Giovanni, Ica, Berenice que es enfermera, estamos a sus órdenes, estamos a su disposición, así como mi papá y mi mamá (…) nos pueden buscar, revisar nuestras cuentas, nuestro patrimonio y no van a encontrar nada que no sea acorde a lo que hemos trabajado, entonces eso no me asusta.

“Para poder hablar, señalar, hay que estar limpios, entonces al día de hoy sigo manteniendo mis manos completamente limpias y por eso puedo señalar y por eso alzar la voz como lo he hecho hasta el día de hoy”, expresa.

Cuevas acepta que el conflicto con el Gobierno capitalino va en contra de los propios ciudadanos, pues si hubiera una buena relación para trabajar de forma institucional, no habría obras clausuradas como el Mercado 2 de Abril, la Plaza Giordano Bruno, el Túnel de las Luchas, entre otras.

“Si nosotros tuviéramos de ella una relación institucional, podríamos avanzar más rápido, no que no avancemos, porque en lo que ella me clausura cinco obras yo saco otras cinco”, puntualiza la alcaldesa.