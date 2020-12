Alfonso Romo deja la coordinación de Oficina de Presidencia

Alfonso Romo Garza dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia tras dos años de permanecer en el cargo, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de redes sociales, López Obrador señaló que Romo Garza continuará siendo su principal enlace con el sector privado con el objetivo de mantener y fortalecer la relación con los empresarios en México.

"Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público sólo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría dos años y se cumplió el plazo", detalló el mandatario.

"Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo."

Asimismo, recordó que Romo Garza fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de la cuarta transformación.

"Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo", agregó López Obrador.

El empresario debutó en la política apoyando la campaña y el inicio del primer gobierno de oposición que encabezó el presidente Vicente Fox en el año 2000.

Fue hasta 2011 cuando conoció a López Obrador con quien inició una relación de amistad, hasta convertirse en su principal promotor entre los empresarios mexicanos y jefe de la Oficina de la Presidencia desde el 1 de diciembre de 2018.

El poder que ha tenido Romo Garza dentro del gobierno ha inquietado también a algunos miembros del gabinete de López Obrador.

Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda, dejó su cargo en julio de 2019 por la influencia de Romo Garza, a quien acusó de tener un potencial conflicto de interés por intentar infiltrar en la administración a personas afines a sus intereses de negocio, lo que el jefe de gabinete negó.

También el exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, quien dimitió en agosto, reprochó que Romo Garza estaba "en contra" de la agenda ecológica de esta dependencia.

En los dos años de gobierno de López Obrador también han renunciado el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y la de Medio Ambiente, Josefina González-Blanco.

