DEA no tuvo injerencia directa en detención de Caro Quintero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López aseguró que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) no tuvo injerencia directa en la detención del capo Rafael Caro Quintero.

Aunque reconoció que hubo trabajo de inteligencia desde EU con el propósito de no perder vidas humanas, subrayó que “fue un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) con el apoyo de la Secretaría de Marina”.

“En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el Embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa”, aseguró el mandatario.

“Son informaciones no veraces, pero afortunadamente el embajador aclaró, creo que la directora de la DEA publicó un comunicado y originó la versión de que participaron”, sostuvo el presidente.

“La información que me transmitió el almirante fue en el sentido de que no hubo esa participación, y luego el Embajador aclaró”, resaltó.

López Obrador rechazó que hubiera presiones del gobierno estadounidense para detener a Caro Quintero y subrayó que se actuó conforme a la autonomía de Mexico y a nuestras leyes.

Asimismo, el presidente lamentó la muerte de 14 marinos el viernes pasado, luego de participar en el operativo en Sinaloa.

“Lamento mucho la pérdida de 14 marinos, porque se desplomó un helicóptero, había 14 marinos y está herido uno, esperemos que se salve, otro más. Fue una acción para detener a este señor Caro Quintero. La Marina actuó en apoyo de la Fiscalía para hacer valer, ejecutar una orden de aprehensión”, dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

En este sentido, el presidente dijo que ya se está investigando y la caja de voz de la aeronave “ya va a ser enviada, sino es que ya lo hicieron ayer a la fábrica de los helicópteros, para que se haga la investigación”.

Sostuvo que esta empresa es la la única que tiene permitido manejar esta información y una vez que la envíen la tienen que entregar a la FGR.

Defensa de Caro Quintero presentó amparos contra extradición

Por otro lado, López Obrador informó que desde el sábado pasado la defensa de Rafael Caro Quintero tramitó amparos para impedir la extradición a Estados Unidos de este capo, pero indicó que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Secretaría de Marina (Semar) están repondiendo a los jueces para que se concrete el proceso.

“Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina. Pero sí se está pidiendo la protección del señor Caro Quintero mediante recursos de amparo. Se está viendo el proceso, se va a actuar desde luego, como siempre, de manera legal”, subrayó.

Al preguntarle si está de acuerdo con la extradición, comentó que es un asunto que debe determinar la justicia, aunque insistió que hubo errores en su procedimiento cuando fue liberado en 2013.

“Lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar de que no haya corrupción y cualquier acto contrario a la ley, porque este asunto, para los jóvenes, tuvo que ver con el hecho de que todavía no tenía cumplida su sentencia y obtuvo un amparo, fue creo que un sábado, en 2013”, recordó el presidente.

El presidente López Obrador negó que hubiese pactado la detención de Caro Quintero durante su reunión con el presidente Joe Biden.

“Yo no trato estas cosas. Un presidente de México no puede ir a tratar con el presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente, eso tal vez lo hacían antes. No son negociaciones en lo oscurito”, puntualizó.

Por último, descartó que tras la detención de Caro Quintero haya violencia en esa región, aunque aclaró sólo la Fiscalía sabe sabe si él mantenía actividades criminales.